Bovalino, maltrattamenti in famiglia: arrestato 50enne

A Bovalino, arrestato un uomo di 50 anni per maltrattamenti in famiglia reiterati. L’ordinanza cautelare è stata eseguita dalla Polizia.

BOVALINO (REGGIO CALABRIA) – Il presunto ciclo di violenze domestiche in un nucleo familiare di Bovalino si è interrotto con l’intervento della Polizia di Stato. Un uomo di 50 anni, di nazionalità marocchina, oggi, 10 ottobre 2025, è stato arrestato. L’accusa per lui è di reiterati maltrattamenti ai danni dei propri familiari. L’arresto eseguito dagli agenti del Commissariato di Bovalino in ottemperanza a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è dispostaodal Gip di Locri su richiesta della Procura della Repubblica. Un provvedimento volto a mettere fine a una situazione che, gli inquirenti, ritengono di grave pericolo.

L’INDAGINE DEL COMMISSARIATO DI BOVALINO HA RICOSTRUITO UN QUADRO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA FATTI DI VIOLENZE FISICHE E PSICOLOGICHE

L’attività investigativa, come specificato in una nota stampa, ha consentito di ricostruire un quadro di violenze fisiche e psicologiche protrattesi nel tempo, con gravi ripercussioni sui familiari coinvolti. Le accuse sono pesanti e necessiteranno di verifica processuale per stabilire l’effettiva responsabilità dell’indagato. Si sottolinea quindi che, in questa fase, l’uomo è da considerarsi indagato e vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

L’APPELLO DELLE FORZE DELL’ORDINE: NON ROMPERE IL SILENZIO

La Polizia di Stato, nella nota stampa, ha voluto ribadire il proprio impegno costante nel contrasto alla violenza domestica e nel sostegno alle vittime. Rinnovando l’appello a tutte le persone che si trovano in situazioni di pericolo a non esitare nel chiedere aiuto. A disposizione c’è il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24, e i centri antiviolenza del territorio, che offrono supporto psicologico, legale e assistenza immediata.