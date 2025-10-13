X
<
>

Aspromonte, motociclista precipita in un burrone, soccorso da un elicottero

| 13 Ottobre 2025 09:50 | 0 commenti

Vigili del Fuoco in azione nel salvataggio del motociclista

Vigili del Fuoco in azione nel salvataggio del motociclista

aspromonte, motociclista
1 minuto per la lettura

Un motociclista è precipitato in un burrone a Lago Zomaro, in Aspromonte. Una zona impervia per i soccorsi richiesto il supporto di un elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco

Un motociclista, per cause in via di accertamento, è precipitato in un burrone in località Lago Zomaro, nel cuore dell’Aspromonte.

MOTOCICLISTA NEL BURRONE, INTERVIENE ELICOTTERO

A causa della zona particolarmente impervia e delle difficoltà di accesso via terra, è stato richiesto il supporto dell’elicottero “Drago VF142” del Reparto Volo Vigili del Fuoco di Catania. Il personale elisoccorritore, verricellato sul luogo dell’incidente, ha provveduto a issare a bordo sia il medico che ha prestato le prime cure all’infortunato che il motociclista ferito.

L’UOMO, FERITO, TRASPORTATO IN OSPEDALE A REGGIO CALABRIA

Una volta a bordo, l’infortunato è stato rapidamente trasportato per via aerea all’aeroporto di Reggio Calabria. All’atterraggio, il motociclista è stato affidato alle cure del personale sanitario, che ha provveduto al successivo trasporto in struttura ospedaliera per le necessarie valutazioni cliniche.

LEGGI ANCHE: Palmi, violento scontro tra auto e minicar, gravi due sorelle minorenni

Ti potrebbe interessare anche:


Vigili del fuoco allo stremo delle forze nell’inferno dell’Aspromonte
-------------------------
VIDEO – Vittime innocenti di ‘ndrangheta, la marcia in Aspromonte e le parole di Liliana Carbone
-------------------------
Vibo, tragico incidente a Santa Domenica di Ricadi, morto un motociclista
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA