Aspromonte, motociclista precipita in un burrone, soccorso da un elicottero

Un motociclista è precipitato in un burrone a Lago Zomaro, in Aspromonte. Una zona impervia per i soccorsi richiesto il supporto di un elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco

Un motociclista, per cause in via di accertamento, è precipitato in un burrone in località Lago Zomaro, nel cuore dell’Aspromonte.

MOTOCICLISTA NEL BURRONE, INTERVIENE ELICOTTERO

A causa della zona particolarmente impervia e delle difficoltà di accesso via terra, è stato richiesto il supporto dell’elicottero “Drago VF142” del Reparto Volo Vigili del Fuoco di Catania. Il personale elisoccorritore, verricellato sul luogo dell’incidente, ha provveduto a issare a bordo sia il medico che ha prestato le prime cure all’infortunato che il motociclista ferito.

L’UOMO, FERITO, TRASPORTATO IN OSPEDALE A REGGIO CALABRIA

Una volta a bordo, l’infortunato è stato rapidamente trasportato per via aerea all’aeroporto di Reggio Calabria. All’atterraggio, il motociclista è stato affidato alle cure del personale sanitario, che ha provveduto al successivo trasporto in struttura ospedaliera per le necessarie valutazioni cliniche.