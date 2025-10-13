Aspromonte, motociclista precipita in un burrone, soccorso da un elicottero

Vigili del Fuoco in azione nel salvataggio del motociclista1 minuto per la lettura
Un motociclista è precipitato in un burrone a Lago Zomaro, in Aspromonte. Una zona impervia per i soccorsi richiesto il supporto di un elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco
Un motociclista, per cause in via di accertamento, è precipitato in un burrone in località Lago Zomaro, nel cuore dell’Aspromonte.
MOTOCICLISTA NEL BURRONE, INTERVIENE ELICOTTERO
A causa della zona particolarmente impervia e delle difficoltà di accesso via terra, è stato richiesto il supporto dell’elicottero “Drago VF142” del Reparto Volo Vigili del Fuoco di Catania. Il personale elisoccorritore, verricellato sul luogo dell’incidente, ha provveduto a issare a bordo sia il medico che ha prestato le prime cure all’infortunato che il motociclista ferito.
L’UOMO, FERITO, TRASPORTATO IN OSPEDALE A REGGIO CALABRIA
Una volta a bordo, l’infortunato è stato rapidamente trasportato per via aerea all’aeroporto di Reggio Calabria. All’atterraggio, il motociclista è stato affidato alle cure del personale sanitario, che ha provveduto al successivo trasporto in struttura ospedaliera per le necessarie valutazioni cliniche.
