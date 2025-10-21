Tragedia a Gioiosa Jonica, incidente tra un’auto e un bus: due morti e un ferito grave

1 minuto per la lettura

Tragedia sulla strada grandi comunicazioni Jonio-Tirreno, in un grave incidente stradale all’altezza di Gioiosa Jonica tra un’auto e un bus il bilancio è drammatico: due morti e un ferito grave

GIOIOSA JONICA – È un bilancio drammatico quello del terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 21 ottobre 2025, sulla Strada Grandi Comunicazioni Jonio-Tirreno, all’altezza dello svincolo di Gioiosa Ionica. Sono morte due persone e una terza è rimasta gravemente ferita in seguito allo scontro frontale avvenuto tra un autobus e un’automobile.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso ma, purtroppo, per le due vittime non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno trasportato la terza persona coinvolta nell’incidente in ospedale tramite l’elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata della Jonio-Tirreno.

Sono ancora incerte le cause che hanno portato a questo gravissimo incidente. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell’impatto tra i due veicoli e con essa le eventuali responsabilità per l’accaduto. La viabilità all’altezza dello svincolo di Gioiosa Jonica, per diverse ore, è rimasta fortemente rallentata per permettere prima le operazioni di recupero dei corpi dei due morti e di trasporto del ferito grave e poi di ripristino e messa in sicurezza della strada rimuovendo le auto coinvolte nell’incidente.