Reggio Calabria, dottoressa investita sulla A2 mentre soccorre un automobilista: è grave

Reggio Calabria, cerca di aiutare un automobilista sull’autostrada A2 e viene investita, grave Angela Mirto, dottoressa in servizio all’Asp di Vibo Valentia.

Grave incidente ieri, lunedì 27 ottobre, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gallico e Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria. Una dottoressa in servizio all’Asp di Vibo Valentia, Angela Mirto, è stata investita da un’auto mentre soccorreva un automobilista rimasto coinvolto in un testacoda.

DOTTORESSA INVESTITA IN AUTOSTRADA IN PROVINCIA DI REGGIO

Secondo le prime ricostruzioni, la dottoressa Mirto viaggiava insieme alla collega oculista Lidia Idone quando ha notato il veicolo incidentato. Scesa dall’auto per offrire aiuto, è stata travolta da un’altra macchina in transito.

La donna è stata soccorsa e trasferita in ambulanza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva. I medici stanno monitorando costantemente le sue condizioni, definite stabili ma ancora gravi, a causa di un serio trauma cranico.

DOTTORESSA INVESTITA, IL SOSTEGNO DELL’ORDINE DEI MEDICI

L’Ordine dei Medici di Reggio Calabria ha espresso profonda commozione per il gesto della collega. Il presidente Pasquale Veneziano ha commentato: «La dottoressa Mirto ha dimostrato cosa significa essere medico. Il suo è un gesto eroico, espressione autentica dei valori etici della nostra professione».

Anche il direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione, Sebastiano Macheda, ha confermato che la paziente è assistita da un’équipe multidisciplinare. Il dirigente medico Marco Tescione ha aggiunto: «Chi conosce Angela sa quanto competenza e umanità guidino ogni suo gesto. Il suo intervento spontaneo è il segno di una dedizione autentica e profonda».