Assalto al bancomat ad Anoia, saltato in aria l’Atm di Poste Italiane

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Un altro colpo nel Reggino: nel piccolo comune di Anoia saltato in aria l’Atm di Poste Italiane; si indaga sull’ennesimo assalto al bancomat

ANOIA – Un altro sportello Atm è finito nel mirino dei malviventi nella Piana di Gioia Tauro. Dopo i colpi messi a segno nei mesi scorsi a Rizziconi e Varapodio, questa volta è stato il piccolo comune di Anoia lo scenario dove la banda è entrata in azione. Nella notte del 30 agosto 2026, intorno alle 5 del mattino, due ordigni hanno fatto saltare in aria l’Atm di Poste Italiane.

L’ufficio, chiuso al pubblico per lavori di ristrutturazione, ha mantenuto attivo il servizio bancomat, situato in una strada adiacente la Provinciale che collega a Cinquefrondi e Maropati. Proprio in quello specifico tratto di strada, alcuni residenti avrebbero sentito un insistente movimento di macchine già verso le tre del mattino. Le esplosioni, innescate per far saltare il bancomat esterno all’ufficio postale, sarebbero state due a distanza di cinque minuti l’una dall’altra.

Sul posto sono repentinamente intervenuti carabinieri e i vigili del fuoco chiudendo al traffico la zona. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli sulle modalità utilizzate dai malviventi né su quanto ammonterebbe il contenuto forzatamente sottratto dal bancomat, che per alcuni sarebbe stato fuori servizio da qualche giorno. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza presenti in zona che potrebbero fornire qualche informazione sull’identità degli autori del colpo.