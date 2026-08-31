Marina di Gioiosa Ionica, sequestrati circa 91 chili di pesce non tracciato in un ristorante

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A Marina di Gioiosa Ionica la Guardia di Finanza ha sanzionato un ristorante e sequestrato 91 chili di pesce privo di tracciabilità.

MARINA DI GIOIOSA IONICA (REGGIO CALABRIA) – Proseguono senza sosta le attività di prevenzione e contrasto alle irregolarità nella filiera dei prodotti ittici lungo le coste calabresi. Nell’ambito dei servizi coordinati dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, orientati a verificare il rispetto della tracciabilità degli alimenti e a tutelare la salute pubblica, i militari della Sezione Operativa Navale di Roccella Jonica hanno condotto un’ispezione mirata all’interno di un ristorante situato a Marina di Gioiosa Ionica.

Durante l’accesso all’esercizio commerciale, le Fiamme Gialle hanno riscontrato criticità sul piano della conservazione e della manipolazione del cibo. In particolare, la perlustrazione dei locali adibiti alla preparazione degli alimenti e le verifiche sulle condizioni operative del personale di cucina hanno evidenziato evidenti carenze igienico-sanitarie. Di fronte alla situazione rilevata, i finanzieri hanno richiesto l’intervento immediato dei funzionari competenti dell’Azienda Sanitaria Locale.

RISTORANTE A MARINA DI GIOIOSA JONICA: SEQUESTRO DEL PESCATO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le operazioni di controllo sulle celle frigorifere e sui depositi hanno portato all’individuazione di circa 91 chilogrammi di prodotti ittici privi della documentazione prescritta che attestasse la provenienza e la tracciabilità delle materie prime, dall’origine della cattura fino alla somministrazione finale. L’intero quantitativo di pesce è stato sottoposto a sequestro. Per il titolare della struttura sono scattate le relative contestazioni amministrative con sanzioni pecuniarie elevate sia dai militari della Guardia di Finanza che dal personale dell’ASL, il quale ha inoltre notificato una serie di prescrizioni obbligatorie da adempiere prima di proseguire il servizio.