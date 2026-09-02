Assalto al bancomat a Candidoni, fatto esplodere l’Atm di Poste Italiane

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Banda del bancomat in azione a Candidoni: fatto esplodere l’Atm di Poste Italiane, ennesimo colpo nella Piana di Gioia Tauro

CANDIDONI – Un altro Atm di Poste Italiane è finito del mirino della “Banda del bancomat” che sta agendo indisturbata ormai da settimane nella Piana di Gioia Tauro. Già preso di mira, nei giorni scorsi, lo sportello Atm di Anoia, nella notte tra martedì e mercoledì, invece, intorno alle 4, è toccato a quello di Candidoni, comune di poco più di 400 abitanti dell’entroterra pianigiano.

Le esplosioni sarebbero state due e il botto ha mandato in frantumi il vetro di un’abitazione situata di fronte all’ufficio postale.

Il metodo usato dai ladri (in tutto sei e armate, secondo alcune testimonianze), sembra essere sempre lo stesso: i malviventi agiscono nottetempo servendosi della cosiddetta “marmotta”, un ordigno posizionato nella fessura da cui escono le banconote che, una volta azionato a distanza o tramite una miccia, fa saltare in aria l’Atm permettendo ai ladri di prelevare l’Atm, svuotarlo dal contante in esso custodito per poi disfarsene in aree isolate. Il bottino della rapina sarebbe di un paio di decine di migliaia di euro ma si tratta solo di una prima stima.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro che stanno conducendo le indagini finalizzate a individuare i malviventi. Prima dei colpi messi a segno a Candidoni e Anoia, i ladri erano entrati in azione a Rizziconi e Varapodio, dove avevano fatto esplodere gli sportelli Atm con le stesse modalità degli ultimi. Non più colpi isolati, quindi, ma una vera e propria escalation che sta preoccupando gli abitanti della Piana di Gioia Tauro.