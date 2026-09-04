Auto contro scooter a Riace, muore a soli 25 anni

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RIACE (REGGIO CALABRIA) – Un altro incidente stradale mortale è avvenuto sulla strada statale 106, all’ingresso sud della frazione marina di Riace. La Statale 106 Ionica torna a macchiarsi di sangue. A perdere la vita è stato un giovane 25enne di Siderno. Il ragazzo, poco prima della mezzanotte di giovedì, a bordo del suo scooter stava rientrando a casa, a Siderno, dove abitava con la sua famiglia. Viaggiava da solo. Aveva oltrepassato da poco l’abitato i Riace quando, su un pezzo di strada rettilineo, si è scontrato con un’autovettura. Il giovane, con l’urto, è stato scaraventato giù dallo scooter che stava guidando.

I primi soccorritori sono stati gli automobilisti che viaggiavano a quell’ora sulla stessa arteria. L’incidente è successo quasi di fronte ad una casa di riposo, nella periferia di Riace marina, dove ci sono diverse abitazioni sparse. Anche i residenti della zona, udendo il botto dell’urto, si sono precipitati sulla strada. Hanno dato subito l’allarme.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Roccella Jonica e, nell’immediatezza, i sanitari del 118. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Riace, Mimmo Lucano.

La situazione è apparsa subito grave. Il 25enne, identificato in Antonio Racco, non dava alcun segno di vita. Al primo esame da parte dello staff di emergenza sanitaria, è sembrato essere deceduto nello stesso istante dell’impatto. Infatti, non hanno potuto fare altro che constarne la morte. L’auto con la quale è avvenuto l’incidente ha riportato diversi danni, ma le conseguenze per il conducente sarebbero state lievi.

Antonio Racco, 25 anni, la vittima dell’incidente

I carabinieri hanno effettuato i primi rilievi, soprattutto per cercare di capire la dinamica del tragico incidente, ancora poco chiara. Sembra che Antonio Racco, il ragazzo deceduto, fosse di ritorno da Soverato, dopo avere accompagnato a casa una ragazza, sempre a bordo dello scooter, rimasto coinvolto nel tremendo incidente. I mezzi coinvolti nel sinistro mortale sono stati posti sotto sequestro, per ordine del magistrato della Procura di Locri, che segue il caso, per cercare di capire le responsabilità di quanto è successo. Quasi certamente anche il corpo del giovane è ancora a disposizione degli investigatori, per l’esame autoptico di rito, che dovrà dire i tipi di traumi subiti nell’impatto.

Per qualche ora, fino all’alba di oggi, il pezzo di strada della 106, teatro dell’incidente mortale, è rimasto chiuso al traffico ad ogni automezzo, prima di essere sgomberata d’ogni cosa che poteva costituire intralcio alla circolazione.

La notizia della tragica morte di Antonio Racco ha provocato grande commozione nella comunità di Siderno, dove il giovane era abbastanza conosciuto e stimato, e dove aveva molti amici.