Incidente sulla strada Ss106 a Bianco: Due feriti. Donna incinta trasportata in elisoccorso

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Incidente sulla Ss106 a Bianco: scontro tra due auto. Ferito un anziano, donna incinta trasferita in elisoccorso a Reggio.

BIANCO – Paura nel pomeriggio sulla Statale 106, all’ingresso nord di Bianco, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture: una Opel Corsa e una Fiat Panda. Quest’ultima, dopo lo scontro si è ribaltata su un fianco, terminando la propria corsa ai margini della carreggiata. A bordo dell’altra vettura viaggiava una donna in stato di gravidanza, rimasta coinvolta nell’impatto e successivamente trasferita in elisoccorso a Reggio Calabria per gli accertamenti e le cure del caso. I Vigili del Fuoco hanno inoltre operato per estrarre dall’abitacolo della Fiat Panda il conducente, rimasto incastrato. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale e Carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.

IMMEDIATI I SOCCORSI AI FERITI DELL’INCIDENTE SULLA SS106 A BIANCO

La dinamica dello scontro resta ancora da chiarire. Gli accertamenti sono in corso e saranno gli elementi raccolti sul posto a consentire di ricostruire con precisione la sequenza dell’incidente. Le due vetture hanno riportato danni evidenti. La Panda è rimasta adagiata su un fianco a bordo strada, rendendo necessarie le operazioni per la messa in sicurezza dell’area e la successiva rimozione dei veicoli. L’incidente riporta ancora una volta l’attenzione sulla Statale 106, arteria particolarmente trafficata della fascia ionica, teatro negli anni di numerosi sinistri.