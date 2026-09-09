Rapina in gioielleria a Rizziconi: 5 arresti, recuperata la refurtiva

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Cinque arresti per la rapina armata in una gioielleria di Rizziconi: recuperati preziosi e armi. Tutti finiscono in carcere.

RIZZICONI (REGGIO CALABRIA) – Svolta decisiva nelle indagini sulla colpo messo a segno lo scorso 27 giugno 2026 ai danni di un’attività commerciale di Rizziconi. Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone, ritenute responsabili a vario titolo dell’assalto armato che aveva fruttato un ingente bottino in preziosi e armi da fuoco.

La rapina, secondo le risultanze investigative, era stata pianificata nei minimi dettagli. Quel giorno, tre rapinatori (due dei quali con il volto travisato e armati di pistola) avevano fatto irruzione nella gioielleria. Dopo aver minacciato il titolare, si erano impossessati di un quantitativo consistente di oggetti in oro e argento dal valore di diverse migliaia di euro. Prima di dileguarsi, la banda aveva sottratto al proprietario anche tre armi da fuoco legalmente detenute con il relativo munizionamento, fuggendo poi a bordo di un’autovettura risultata rubata. La corsa a tutta velocità aveva persino provocato un incidente stradale lungo la via di fuga.

IL BLITZ A TAURIANOVA E GLI ARRESTI PER LA RAPINA ALLA GIOIELLERIA DI RIZZICONI

Le immediate ricerche condotte dagli agenti delle Volanti del Commissariato di Gioia Tauro e le successive attività investigative hanno consentito di individuare il covo della banda in un fabbricato nel centro abitato di Taurianova, utilizzato come punto di ritrovo e di stoccaggio della refurtiva. Considerata l’elevata pericolosità dei soggetti armati, le forze dell’ordine hanno cinturato l’immobile prima di farvi irruzione. Durante il blitz, i presenti hanno tentato la fuga in diverse direzioni. Uno di loro, l’unico ad aver agito a volto scoperto durante la rapina, è stato riconosciuto e subito bloccato.

La perquisizione del seminterrato ha permesso di rinvenire una parte sostanziale dei preziosi, già suddivisa in buste pronte per la spartizione. Gli accertamenti successivi hanno portato all’identificazione e al fermo degli altri quattro complici. All’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto per tutti e cinque la misura della custodia cautelare in carcere. La refurtiva invece è stata restituita al legittimo proprietario.