Incidente sulla statale Jonio-Tirreno: tre morti e un ferito grave

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Drammatico incidente sulla statale Jonio-Tirreno a Rosarno: tre morti e un ferito grave. Strada temporaneamente chiusa e rilievi in corso

ROSARNO (REGGIO CALABRIA) – Un grave incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi,10 settembre 2026, intorno alle ore 7:30, lungo la strada statale 682 “Jonio-Tirreno”. Il bilancio è drammatico: tre persone hanno perso la vita e un’altra è rimasta gravemente ferita. Si tratterebbe di un nucleo familiare originario della costa jonica. A perdere la vita sono il padre e due figlie mentre la moglie è ferita.

TRE MORTI NELL’INCIDENTE SULLA JONIO – TIRRENO: LA DINAMICA

L’impatto, con un camion, è avvenuto precisamente al chilometro 3,200 dell’arteria di collegamento tra il versante tirrenico e quello ionico della provincia reggina. Per consentire l’intervento immediato dei mezzi di soccorso del 118, dei Vigili del Fuoco e delle squadre dell’Anas, l’arteria statale è stata temporaneamente chiusa al transito in entrambe le direzioni, garantendo l’accesso ai soccorritori e la successiva messa in sicurezza dell’area. Il traffico veicolare è stato provvisoriamente deviato sulla viabilità locale secondaria, con inevitabili rallentamenti per la circolazione della zona. Sul luogo del sinistro sono giunte tempestivamente le forze dell’ordine per avviare i rilievi del caso.