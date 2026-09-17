Tragedia a Bovalino, scontro frontale tra due auto: morta una donna

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Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 106 jonica all’altezza del ponte Careri nel comune di Bovalino

BOVALINO – Ancora sangue sulla strada statale 106. Un grave incidente stradale si è verificato al chilometro 85 sul ponte “Careri”, nel territorio di Bovalino, dove, per cause il cui accertamento è affidato agli organi inquirenti, si sono scontrate frontalmente due automobili.

Nel violento impatto sono rimaste coinvolte una Fiat Panda di vecchio modello e una seconda vettura, che dalle prime informazioni potrebbe essere una Ford C-Max a. La dinamica dell’incidente è al vaglio del Carabinieri della stazione di Bovalino coordinati dal maresciallo capo Francesco Scarpuzza. Intervenuti sul posto anche gli agenti del commissariato di polizia della cittadina guidati dal dirigente Massimo Trimboli, intervenuti sul posto.

Pesante il bilancio: una donna ha perso la vita. La vittima, si trovava a bordo della Fiat Panda, sul lato del conducente. La donna cui iniziali sono M.D. sarebbe originaria di Gioiosa Ionica. Diverse le persone rimaste ferite nello scontro, una delle quali in condizioni particolarmente gravi trasportata in elisoccorso all’ospedale di Reggio Calabria. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118.

Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per estrarre dall’abitacolo della Panda la persona rimasta incastrata a seguito del violento impatto. La circolazione sulla Statale 106 è al momento bloccata da entrambi i lati.