Reggio Calabria, schianto in via Rada delle Mura Greche, centauro 27enne in prognosi riservata

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Grave incidente stradale a Reggio Calabria, un 27enne alla guida di una moto perde il controllo e finisce al GOM in prognosi riservata.

Un giovane di 27 anni, cittadino tunisino, lotta tra la vita e la morte dopo il grave incidente stradale che ha scosso ieri sera, domenica 4 ottobre 2026, Reggio Calabria. Intorno alle 20.30, in via Rada delle Mura Greche, il centauro ha perso il controllo della moto di grossa cilindrata che guidava ed è finito al suolo, trascinando con sé il passeggero.

GRAVE INCIDENTE STRADALE A REGGIO CALABRIA, 27ENNE IN PROGNOSI RISERVATA

Il conducente ha sbandato improvvisamente per cause ancora da chiarire e ha rovinato sull’asfalto con il mezzo. Nell’impatto il giovane ha riportato lesioni gravissime, mentre il passeggero è rimasto ferito in modo meno serio. I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno trasportato entrambi al Grande Ospedale Metropolitano (GOM), dove i medici hanno riservato la prognosi per il guidatore.

L’INTERVENTO DELLA POLIZIA LOCALE

La Polizia Locale ha raggiunto il luogo dell’incidente e ha avviato subito gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro. Gli agenti hanno sottoposto il motociclo a sequestro giudiziario e lo hanno messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, come previsto nei casi di particolare gravità. Per escludere o conferire eventuali concause legate all’uso di sostanze, gli stessi agenti hanno richiesto ai sanitari del GOM gli accertamenti tossicologici sul conducente.

LA DINAMICA, RICOSTRUZIONE COMPLESSA

La ricostruzione risulta più complessa perché alcuni accertamenti sono stati richiesti a quasi tre ore dal sinistro. Nonostante questo ritardo, dai rilievi e dagli elementi finora acquisiti emerge un’ipotesi prevalente: si tratterebbe di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. La Polizia Locale prosegue intanto nelle indagini per definire con c