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Reggio, ciclista morto nei pressi del torrente Sant’Agata

| 1 Novembre 2026 13:03 | 0 commenti

Reggio, ciclista morto nei pressi del torrente Sant’Agata

reggio calabria
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Ciclista 70enne morto nei pressi del torrente Sant’Agata a Reggio Calabria. Dai primi accertamenti sembra per cause naturali

Nella prima mattinata di oggi, la Polizia Locale di Reggio Calabria è intervenuta nei pressi del greto del torrente sant’Agata ove era stata segnalata la presenza di un ciclista ferito. Giunti sul posto gli agenti, unitamente al personale del 118, hanno purtroppo constatato il decesso dell’uomo. Si tratta di un cittadino filippino di 70 anni regolarmente soggiornante nel territorio italiano.

Dai primi accertamenti sembra che la morte sia dovuta a cause naturali. Il biker era in compagna di altri ciclisti. Dell’accaduto è stato notiziato nell’immediatezza il magistrato di turno. La polizia locale, coordinata dall’autorità giudiziaria, sta svolgendo tutti gli accertamenti finalizzati alla compiuta ricostruzione dei fatti.

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