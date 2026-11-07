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Reggio Calabria, ambulanza vandalizzata: sottratte anche radio e attrezzature. L’appello della presidente della Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria Dattola: «Ci serve uno spazio per custodire i veicoli»

REGGIO CALABRIA- Un’ambulanza vandalizzata, attrezzature sottratte e la necessità di trovare uno spazio adeguato in cui custodire i mezzi del Comitato. È quanto accaduto alla Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria, dove un veicolo di soccorso è stato danneggiato e privato di alcuni materiali. A raccontare l’accaduto è Daniela Dattola, presidente Cri del Comitato di Reggio Calabria, che oltre a ricostruire quanto successo ha lanciato un appello alle istituzioni e alla cittadinanza per individuare un luogo in cui poter ricoverare i mezzi. L’ambulanza era rientrata dopo un servizio svolto a Cardeto. “La notte del 31 i nostri volontari sono rientrati verso l’una e mezza per un servizio che avevano espletato a Cardeto e poi sono andati via”, spiega Dattola. La scoperta è avvenuta la mattina successiva, quando un volontario, arrivato per primo per prendere servizio, ha trovato il mezzo vandalizzato.

“Il portellone laterale è rotto, il vetro interno della paratia tra il vano sanitario e il lato guida è completamente rotto”, sottolinea la presidente. Dall’ambulanza è stata rubata una radio veicolare della Croce Rossa, collegata ai canali di comunicazione dell’associazione: “È canalizzata sui numeri della Croce Rossa, quindi non credo che possa servire a granché”. I responsabili hanno tentato anche di sottrarre l’aspiratore, senza però riuscire a rimuoverlo, mentre sono stati portati via alcuni caschetti che si trovavano lateralmente sul sedile posteriore del vano sanitario. “Si sono fatti male, si sono anche medicati”, aggiunge la presidente, riferendosi a chi ha compiuto il gesto.

AMBULANZA VANDALIZZATA A REGGIO CALABRIA: L’APPELLO ALLE ISTITUZIONI E IL VALORE SOCIALE DEL PRESIDIO

A preoccupare il Comitato non è soltanto il danneggiamento di un mezzo, ma il valore che questo rappresenta per l’intera comunità. “È un gesto che ci colpisce non soltanto perché è un’ambulanza, ma perché l’ambulanza della Croce Rossa è un presidio di umanità, appartiene a tutta la cittadinanza ed è per la cittadinanza”, sottolinea Dattola ricordando come i servizi sanitari rappresentino anche una risorsa attraverso cui sostenere le attività sociali rivolte alle persone più fragili, a chi non ha voce, attraverso lo sportello sociale e il magazzino viveri. “È come se ci avessero rubato in casa, però rubato in casa di tutti, non soltanto della Croce Rossa”, afferma.

Da qui la richiesta di un supporto per trovare un magazzino o una struttura in cui custodire i veicoli. “I nostri mezzi sono qui fuori perché non abbiamo un posto dedicato dove alloggiare i mezzi”, spiega, rivolgendosi anche al sindaco e alle istituzioni affinché possano contribuire a individuare una soluzione. “Noi abbiamo necessità di servire la popolazione, siamo fatti per questo, è la nostra missione”, ribadisce Dattola, che ha voluto anche ringraziare quanti hanno manifestato solidarietà al Comitato. Un riconoscimento particolare è stato rivolto ai volontari, per il loro impegno quotidiano: “Sono un fiore all’occhiello della nostra città”.