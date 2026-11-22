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Franco Zangari, 66 anni, ucciso a Torino era originario di Mammola. Gestiva da circa quarant’anni il Manhattan Pub di via Giachino. Il corpo trovato nel cortile sul retro del locale. Gli investigatori lavorano sul movente. Fermato un dipendente. Indagini sul movente.

Era originario di Mammola, nella Locride, Francesco Zangari, il titolare del Manhattan Pub di Torino trovato morto venerdì 20 novembre 2026 nel cortile condominiale sul retro della birreria. Aveva 66 anni e tutti lo conoscevano come Franco. Per il suo omicidio la polizia ha fermato Daniele Leo, dipendente del locale, con l’accusa di omicidio pluriaggravato.

ZANGARI, DA MAMMOLA A TORINO AL MANHATTAN PUB

Zangari gestiva da circa quarant’anni il pub di via Giachino, nella zona nord del capoluogo piemontese: un luogo di ritrovo per generazioni di clienti e musicisti, diventato un riferimento della scena underground torinese.

Il ritrovamento del corpo e il fermo del dipendente

L’allarme è scattato intorno alle 10 di venerdì 20 novembre. Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenute le volanti, la Squadra mobile e la polizia scientifica. I primi accertamenti del medico legale hanno rilevato diversi traumi sul corpo del titolare, indirizzando subito le indagini verso una morte violenta. Secondo la ricostruzione investigativa, Zangari sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni.

Gli investigatori hanno rintracciato il dipendente nelle vicinanze del pub e lo hanno accompagnato in Questura. La Squadra mobile ha eseguito il decreto di fermo disposto dalla Procura di Torino nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre. L’uomo è stato poi trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno.

La ricostruzione: una discussione prima dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nelle ore precedenti al ritrovamento Zangari era rimasto nel locale insieme al dipendente. Tra i due sarebbe scoppiata una discussione, poi degenerata in una colluttazione proseguita nel cortile sul retro della birreria.

Il titolare sarebbe caduto a terra e sarebbe stato raggiunto da altri colpi, fino alla morte. Si tratta della ricostruzione alla base dell’accusa: le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate nel procedimento giudiziario.

Sul movente sono ancora in corso gli approfondimenti. Secondo quanto riferito dalla Tgr Piemonte il 22 novembre, gli investigatori stanno valutando anche l’ipotesi di un contrasto legato a questioni economiche. Un possibile elemento all’origine della lite, dunque, non una circostanza definitivamente accertata.

Da Mammola a Torino, Franco e la storia del Manhattan Pub

Le origini di Zangari erano a Mammola, in provincia di Reggio Calabria; la sua attività era invece legata da decenni a Torino. Il Manhattan Pub, nel quartiere Borgo Vittoria, aveva accolto giovani, famiglie e appassionati di musica dal vivo. Sul suo palco numerose band avevano mosso i primi passi.

La notizia della morte ha suscitato messaggi di cordoglio da parte di clienti e musicisti. Già nella serata di venerdì, chi aveva raggiunto la birreria aveva trovato la serranda abbassata e un foglio con la scritta: «Il Manhattan è chiuso per lutto». All’ingresso sono stati lasciati anche fiori in ricordo del titolare.