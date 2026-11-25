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Blitz anti-’ndrangheta nel Reggino con 33 arresti: maxi traffico internazionale di droga e cocaina lanciata dagli aerei tra Sud America e Locride.

REGGIO CALABRIA – All’alba di questa mattina, 25 novembre 2026, in molti centri della Locride, ed anche fuori regione, i carabinieri del Ros, del Comando provinciale di Reggio Calabria e del Gruppo di Locri hanno fatto scattare un blitz contro un’organizzazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. I promotori della stessa sono stati individuati nelle figure di Cosimo Cordì di Locri e Francesco Cua di Natile. Soggetti capaci, secondo le accuse della procura distrettuale, guidata da Giuseppe Borrelli, di allestire una struttura operativa di altissimo livello criminale, con diramazioni a Roma, in altre città italiane, nel Sud e Centro America.

Ad ascoltare le parole di inquirenti e rappresentanti dell’Arma, nella conferenza stampa convocata nella sede del Comando provinciale di via Aschenez, arriva netta l’idea che il gruppo, 33 persone arrestate e una cinquantina indagate, su provvedimento del gip Pina Porchi, aveva potere, prestigio criminale assoluto ed una capacità di relazioni nazionali ed estere impressionante. L’accusa è di avere importato e poi smerciato sul territorio nazionale quantitativi impressionanti di coca. Ci riferiamo a migliaia e migliaia di chili di polvere bianca. Olre alla merce più ricercata non si sarebbe disdegnato di fare anche affari con la marijuana e con l’hashish. Senza snobbare le armi, il gruppo ne disponeva di potentissime, anche da guerra.

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LE ACCUSE DELLA PROCURA, I CONTATTI CON LE GANG DEL FOGGIANO E IL PIANO PER L’ASSALTO AL TRIBUNALE DI LOCRI

Nello schema accusatorio, la Procura, pur garantendo il principio della presunzione di innocenza, ritiene di avere, insieme ai carabinieri, toccato un punto nevralgico nell’interpretazione del fenomeno ’ndrangheta. Un particolare, che va chiarito è il seguente: nell’inchiesta, pur essendo i promotori esponenti della mafia calabrese e di due storiche e temibili cosche dell’Alto Jonio reggino e nonostante si sia accertata la modalità del metodo mafioso e dell’agevolazione di cosche di ’ndrangheta, non viene contestato il 416 bis, ma il 416 bis1, perché alcune fattispecie di reato sono state contestate formalmente in altri procedimenti e si sarebbe prodotta una sovrapposizione di contestazioni e posizioni, alcune delle quali sono già abbondantemente oggetto di una valutazione dell’autorità giudiziaria.

Di certo, la novità è che il gruppo capeggiato da Cordì e Cua aveva investito soldi, energie e presenze fisiche nell’affaire droga che, nella valutazione del capo procuratore Borrelli e dei suoi colleghi dell’ufficio, «è sicuramente meno rischiosa e straordinariamente remunerativa rispetto alle estorsioni e alle commistioni con la pubblica amministrazione”. Borrelli, in apertura di conferenza stampa, ha spiegato che l’inchiesta si sviluppa tra il marzo 2020 e l’8 marzo 2021, quando fu sequestrata una nave. Il sodalizio aveva laboratori, esperti di chimica (tra l’altro smacchiavano le monete quando capitavano quelle segnate per essere identificate dalle forze di polizia), perfetta organizzazione nei trasporti, cellule operative a Roma e in Puglia.

A ROMA I CINESI SI OCCUPAVANO DEL RICICLAGGIO DEL DENARO

Nella Capitale tra i referenti c’erano anche alcuni cinesi, che si occupavano del riciclaggio del denaro illecitamente guadagnato. Nella regione meridionale, gli indagati sono stati in contatti con bande composte da esperti in azioni militari, in particolare con le gang del Foggiano, specializzate nell’assalto ai furgoni blindati. Avrebbero dovuto essere loro a progettare e compiere un blitz, poi non realizzato, al tribunale di Locri per recuperare, assurdo, ma vero, un impressionante quantità di cocaina e ben cinque milioni di euro in contanti, che erano stati sequestrati. Raffinata anche la gestione interna.

I RAPPORTI CON I NARCOS, LE PIATTAFORME CIFRATE E LA COCAINA LANCIATA DAGLI AEREI

C’erano due livelli di comunicazione. Uno aperto a tutti, l’altro pertinente ad affari più ristretti e direttamente riferiti a coloro che ricoprivano i ruoli apicali. Importante anche un altro aspetto dell’analisi dell’alto magistrato, secondo il quale la ‘ndrangheta, assumendo nuova forma e nuova veste, esprime direttamente figure operative di alto interesse investigativo: imprenditori professionisti e politici sono ormai emanazione delle cosche, che non hanno bisogno di trovare continuamente accordi e sinergie, come avveniva qualche tempo fa. Non c’è più, dunque, uno scambio reciproco di favori e di opere illegali.

Secondo il procuratore capo aggiunto Walter Ignazzitto, “colpisce il livello della struttura messa in piedi e i rapporti con i Narcos , con i quali si trattavano partite di migliaia di chili di droga purissima al 94 per cento”. Nella ricostruzione del Pm, emerge che sono state accertate alleanze con i trafficanti dIi Brasile, Colombia, Panama, la collaborazione, nel caso fosse necessario, anche di subacquei, impiegati per scandagliare i fondali quando arrivavano nei porti ( Gioia Tauro compreso) le navi stracariche di polvere bianca. Non solo, anche l’utilizzo di criptofonini, smartphone di qualificata tecnologia, che garantivano sicurezza nelle transazioni internazionali, con 50 operazioni per volta.

Accertata la “consulenza” di tecnici telematici di notevole professionalità – le conversazioni avvenivano grazie all’utilizzo della piattaforma di comunicazione cifrata SkyEcc, che garantisce protezione quasi assoluta- e, addirittura, piloti di aerei. A proposito di questa ultima circostanza, in alcuni casi- è accaduto a Malta e in Sardegna- la coca è stata lanciata dagli aerei.

UN CONSORZIO CRIMINALE EVOLUTO CON COCAINA LANCIATA DAGLI AEREI E PILOTI A LIBRO PAGA

Il vice comandante dei Ros, generale Paolo Vincenzoni, ha spiegato che l’inchiesta ha consentito di accertare l’esistenza di un vero e proprio consorzio criminale, essendo state superate le logiche delle classiche organizzazioni di ‘ndrangheta. Il tenente colonnello Salvatore Di Cesare ha chiarito che affrontare fenomeni complessi impone un lavoro di rigore e canali di lettura sempre più evolute. Il comandante del Primo Reparto Investigativo dei Ros, colonnello Riccardo Barbera, si è soffermato sull’efficienza del sodalizio e sulla possibilità di avere uomini a disposizione, come un pilota di aereo di linea, messo a libro a paga e con entrature in vari scali. Il colonnello Pierangelo Iannicca, comandante del Ros di Reggio, ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto con sagacia e attenzione e chiarito che quella di ieri è da considerarsi la naturale prosecuzione dell’operazione aprile.