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Arrestato a Locri un quarantenne per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico: sequestrati dalla Polizia circa mille file su dispositivi e chat.

LOCRI (REGGIO CALABRIA)– Arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico e il divieto assoluto di utilizzare qualsiasi strumento di comunicazione, anche informatico. È questa la misura cautelare eseguita dalla Polizia di Stato nei confronti di un uomo di circa quarant’anni residente a Locri, nel Reggino, gravemente indiziato dei reati di diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. L’attività investigativa è scattata in seguito a una segnalazione relativa a un gruppo WhatsApp, composto da circa 200 partecipanti. All’interno del gruppo venivano sistematicamente condivisi contenuti pedopornografici. Gli approfondimenti condotti dagli investigatori hanno consentito di risalire all’identità del quarantenne locrese, portando a una prima perquisizione personale, locale e informatica delegata dal pubblico ministero.

LOCRI, MILLE FILE CON MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO SEQUESTRATI E LE CHAT SU TELEGRAM E MESSENGER

Già nel corso di quel primo intervento, gli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Calabria avevano rinvenuto circa 200 file multimediali di natura pedopornografica. I successivi e più approfonditi accertamenti tecnici eseguiti sui dispositivi informatici posti sotto sequestro avrebbero permesso di portare alla luce ulteriore materiale. Facendo così salire il bilancio complessivo a circa 1.000 file, oltre a diverse chat attive sulle piattaforme Telegram e Messenger. Attraverso questi l’indagato avrebbe provveduto, ipotizzano gli inquirenti, diffondere contenuti analoghi.