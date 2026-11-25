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‘Ndrangheta: Volevano assaltare il tribunale di Locri con un piano per recuperare 5 milioni sequestrati insieme a un’ingente parte di cocaina.

REGGIO CALABRIA – Nelle carte dell’inchiesta che ha portato all’operazione di oggi, 25 novembre 2026, del Ros dei Carabinieri, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria sono riportate conversazioni da cui si desume l’elevata caratura criminale di Francesco Cua di Natile di Careri e Cosimo Cordì di Locri, ritenuti promotori, dirigenti, organizzatori e finanziatori dell’associazione. In particolare, da alcune intercettazioni si comprende che i due ipotizzavano di poter assaltare il Tribunale di Locri al fine di sottrarre ingenti somme da poco sequestrate unitamente a partite di stupefacente.

La vicenda risale al 28 novembre del 2020. Cua e Cordì condividevano con Damiano Aversa l’intenzione di appropriarsi della somma di denaro contante, di circa 5 milioni, che era stata sequestrata due giorni prima all’entourage di Giuseppe Romeo.

DAL SEQUESTRO DI SOLDI E DROGA AL PIANO DELLA ‘NDRANGHETA PER ASSALTARE IL TRIBUNALE DI LOCRI

Infatti, il 26 novembre dello stesso anno, ad Ardore, i Carabinieri del Nor, sezione radiomobile della Compagnia di Locri, unitamente a personale della Stazione di Careri e dello Squadrone eliportato cacciatori “Calabria”, avevano arrestato due soggetti, poiché colti nella flagranza del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, sottoponendo a sequestro 16,7 kg di cocaina. All’esito delle perquisizioni estese alle abitazioni degli arrestati, quei militari hanno sequestrato presso la casa di uno dei fermati la somma di denaro contante di 5.118.940 euro, interrata nel giardino.

Sempre Cua e Cordì, chattando con falsi nomi, “Mr Gray” il primo e “Zeus” il secondo, dopo avere condiviso un articolo di stampa riferito alla notizia del sequestro della droga e dell’ingente somma, discutevano del comune intento di acquisire tutte le informazioni necessarie ad individuare il luogo in cui fosse stato depositato il denaro, in maniera tale da poter organizzare un assalto finalizzato al recupero, anche facendo riferimento a squadre specializzate di assaltatori pugliesi, «una squadra che fa porta valori».

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NELLE INTERCETTAZIONI IL PIANO PER ASSALTARE IL TRIBUNALE DI LOCRI E LA RICERCA DELLO «SBIRRO CORROTTO»

A conferma della serietà dell’intento, qualche giorno dopo, il 30 novembre 2020, il medesimo argomento è stato affrontato, negli stessi termini, da Cosimo Cordì con Damiano Aversa.

«Sai dove posano soldi sbirri quelli sequestrati»

«Che ho squadra che viene»

«Vedi se riesci a sapere»

«Dove»

«Dobbiamo sapere sicuro»

«Se c’è dritta giusta ho squadra per porta valori»

«Dato che hanno sequestrato 5 milioni se sappiamo dove sono mando»

«A prenderli», il quale ha replicato di non essere in grado di reperire quell’informazione, ritenendo che le somme di denaro sequestrate sarebbero state assicurate all’interno di «caveau».

Il colloquio tra Cordì e Aversa, alias “Polacchino”, proseguiva.

«Pure caveau vanno».

«La squadra più forte d’Italia».

«Fidati».

«Vanno ovunque».

«Sì, vedi se c’è qualche sbirro corrotto che sa», incitando il suo interlocutore nel tentare di reperire informazioni attraverso qualche appartenente alle Forze di polizia infedeli: «Si vedi se c’è qualche sbirro corrotto che sa». Il tentativo di assalto non andò in porto. Probabilmente, ritengono gli investigatori, poiché il duo criminale non è stato in grado di individuare il luogo di deposito del denaro. La circostanza, però, evidenzia senza dubbio alcuno, lo spessore criminale nonché gli appoggi su cui essi hanno potuto contare anche su scala ultra-territoriale. Criminali avidi di soldi. Non solo droga, ma anche armi, estorsioni e sequestri di persona.

I SEQUESTRI DI PERSONA IN SUD AMERICA E LA LOGISTICA DEL CLAN

Da ulteriori conversazioni, riversate nel provvedimento del gip del Tribunale di Reggio, si comprende che sempre Francesco Cordì, ritenuto al vertice dell’organizzazione, aveva proposto a “Polacchino” Aversa, che da poco si era trasferito in Sud America, di partecipare ai sequestri di persona a scopo di estorsione. Era il 2021. Aversa avrebbe dovuto collaborare con i sequestratori e il suo ruolo si sarebbe limitato alla custodia delle vittime. Damiano Aversa non accettò la proposta, affermando di voler prima comprendere il contesto criminale di riferimento. Il progetto di Cordì “Zeus” è tuttavia significativo di una particolare spregiudicatezza criminale.

Il gruppo, sotto la direzione di Francesco Cura e Cosimo Cordì, era capace di avviare e portare a termine trattative, non solo con i fornitori di cocaina sudamericani, ma anche con albanesi e italiani. Una macchina rodata anche nel rapporto con i propri affiliati, ai quali fornivano basi logistiche e depositi, mezzi di trasporto, anche muniti di doppiofondo, criptofonini, banconote “token”.