2 minuti per la lettura

Taurianova, nonno e nipote minorenne arrestati dai Carabinieri: sequestrati mezzo chilo di droga e un ingente carico di botti illegali.

TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA) – Un’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri a Taurianova ha portato all’arresto di un uomo e del nipote minorenne. I due sono stati trovati in possesso di circa mezzo chilo di droga e di un ingente quantitativo di materiale pirotecnico illegale. Entrambi dovranno rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Tutto ha avuto inizio lungo le vie del centro abitato. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un normale servizio di vigilanza, ha notato i movimenti sospetti del ragazzo. Alla vista della gazzella dell’Arma, il giovane ha, infatti, tentato di allontanarsi rapidamente per eludere un eventuale accertamento. Un comportamento che non è sfuggito ai militari, i quali lo hanno subito raggiunto e sottoposto a perquisizione personale: addosso al minore sono stati rinvenuti circa 100 grammi di droga, già suddivisi in singole dosi pronte per essere immesse sul mercato.

ARRESTATI PER DROGA A TAURIANOVA: LA PERQUISIZIONE IN CASA CON IL NONNO E IL SEQUESTRO DEI BOTTI

A quel punto, i Carabinieri hanno deciso di estendere le verifiche all’abitazione di famiglia e alle relative pertinenze, dove al momento del blitz si trovava il nonno del ragazzo. All’interno di uno stabile adiacente, i militari hanno scoperto e recuperato altri 400 grammi circa di stupefacente, portando il totale del sequestro a mezzo chilo. Nel corso dello stesso controllo è inoltre emerso un grosso deposito di fuochi d’artificio, detenuti in totale assenza delle necessarie autorizzazioni e in quantitativi ben superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente. Al termine delle formalità di rito, per entrambi sono scattate le manette. l’uomo è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Palmi. La posizione del nipote, invece, è stata affidata alla Procura per i minorenni di Reggio Calabria.