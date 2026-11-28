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Folle corsa sulla Statale 106 nella Locride: la Polizia insegue e ferma due uomini con 380mila euro in contanti, arrestato cinese 41enne.

BOVALINO (REGGIO CALABRIA)- Intimati all’alt in piazza Stazione ad Ardore Marina, non si sono fermati e sono fuggiti verso nord lungo la Statale 106. E’ finita con un inseguimento ad alta velocità e con il blocco dell’auto tra Locri e Siderno, davanti ad un noto albergo. E’ accaduto nei giorni scorsi, intorno alle 22,15. Una pattuglia della Sezione Volanti del Commissariato di Bovalino ha intimato l’alt a un’Audi Q5 bianca. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato. Nel corso della fuga ha attraversato il centro abitato di Locri e diversi incroci senza rispettare segnaletica e semafori, mettendo a rischio gli altri utenti della strada, che data l’ora era meno trafficata del solito. Grazie al coordinamento della Centrale Operativa della Questura di Reggio Calabria sono intervenute anche le pattuglie del Commissariato di Siderno e del Reparto Prevenzione Crimine.

Il veicolo è stato fermato sulla SS 106. A bordo c’erano due uomini di nazionalità cinese, di 41 e 58 anni. Nella perquisizione, gli agenti hanno trovato 380.540 euro in contanti, nascosti nel bagagliaio e in altri vani dell’auto, suddivisi in mazzette confezionate con cellophane e alcune fermate con un elastico. Sulla provenienza del denaro i due non hanno fornito spiegazioni. Il denaro è stato sequestrato. Il conducente, cioè l’uomo di 41 anni, è stato arrestato per non aver ottemperato all’ordine di fermarsi ed è stato associato alla Casa Circondariale di Locri. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione. Le indagini, coordinate dalla Procura di Locri e condotte dalla squadra investigativa del Commissariato di Bovalino, con il supporto del Commissariato di Siderno, proseguono per accertare la provenienza dei soldi.

41ENNE ARRESTATO NELLA LOCRIDE: LE INDAGINI SUL DENARO E I RAPPORTI TRA COSCHE E LA PRESUNTA CRIMINALITÀ CINESE

Il caso si inserisce nel quadro delineato da varie Procure e forze dell’ordine sui rapporti tra ‘ndrangheta e criminalità cinese, basati soprattutto sul riciclaggio dei proventi del traffico di cocaina, anche attraverso il sistema informale “fei ch’ien”. Secondo i magistrati, si tratta di sinergie operative fondate su interessi complementari: da un lato le cosche, dall’altro reti familiari e finanziarie flessibili, attive tra Nord, Centro e aree portuali del Sud. Ora toccherà agli inquirenti di Locri verificare movimenti e contatti dei due cinesi, responsabili del tentativo di fuga. Anche nell’ultima operazione della Dda di Reggio Calabria, seguita alle indagini condotte dal Ros dei Carabinieri, è stata svelata una certa sinergia operativa, soprattutto sul piano finanziario, tra la ‘ndrangheta della Locride e cittadini sinici, pronti a ripulire milioni di euro del traffico di droga.