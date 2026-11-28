1 minuto per la lettura

Reggio Calabria, 34enne guida ubriaco con tasso alcolemico 7 volte oltre il limite e positivo alla cocaina danneggia tre auto in sosta e si schianta: ritirata la patente e denunciato.

REGGIO CALABRIA – Si è messo al volante con un tasso alcolemico oltre sette volte superiore al limite consentito dalla legge e sotto l’effetto di cocaina, provocando una carambola notturna nella periferia nord della città. Protagonista dell’episodio un uomo di 34 anni, di nazionalità moldava e residente a Reggio Calabria, denunciato all’autorità giudiziaria dagli agenti della Polizia locale dopo aver perso il controllo della propria vettura, danneggiato tre auto in sosta e terminato la corsa contro un ostacolo fisso. Il sinistro si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsi nella zona di Pentimele.

Giunti rapidamente sul luogo dell’impatto, gli agenti della Polizia locale hanno immediatamente nutrito sospetti sulle condizioni psicofisiche dell’automobilista. I successivi accertamenti tossicologici eseguiti presso il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria hanno confermato i timori degli operanti: nel sangue del trentaquattrenne è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 3,62 grammi per litro, accompagnato da una positività all’assunzione di cocaina.

ALLA GUIDA UBRIACO: LESIONI GUARIBILI IN TRENTA GIORNI E PATENTE RITIRATA AL 34ENNE DI REGGIO

A seguito del violento impatto, il conducente ha riportato ferite giudicate dai sanitari guaribili in trenta giorni, salvo complicazioni. Solo l’ora tarda in cui è avvenuto lo schianto ha evitato conseguenze ben più gravi, facendo sì che nessun altro pedone o automobilista rimanesse coinvolto. Completati i rilievi e gli esami di rito, gli agenti hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida e hanno deferito l’uomo alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.