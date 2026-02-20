3 minuti per la lettura

Immobilizzata dalla SLA, Sabina Radu di Taurianova racconta la rinascita: «Grazie a chi mi ha ascoltata, oggi voglio vivere e far valere i miei diritti».

TAURIANOVA – Dal suo letto, immobile, Sabina Radu continua a pensare, a capire, a scegliere. La SLA le ha tolto il movimento, non la lucidità. «La vita decide, senza chiedere permesso a nessuno. La malattia arriva, irrompe, oscura l’orizzonte», scrive. E confessa con disarmante sincerità di aver attraversato il punto più buio: «Quasi meglio la morte. Erano questi i miei pensieri fino a poco tempo fa. Pensavo che l’unica soluzione fosse l’eutanasia». Non era la malattia, soltanto, ma il sentirsi non compresa. «Nonostante le numerose richieste inviate alle istituzioni, non sempre ho ricevuto risposte concrete. Tante mancanze, tante delusioni, abbandoni».

SABINA RADU E LA SLA, IL RACCONTO DELLA SUA VITA



Sabina vive a Taurianova ed è affetta da SLA dal 2019. È allettata, ma resta pienamente cosciente. «Io capisco tutto. Ragiono. Vivo ogni cosa», ripete a chi le sta accanto. Quello che chiedeva non era straordinario, ma necessario: «Qualche ora in più di assistenza sociale, il pagamento del fondo caregiver fermo da mesi, il premium care sospeso. Con due badanti in regola io vivo con 850 euro al mese. Così non si può vivere dignitosamente».

LE FERITE, IL DOLORE



E invece, racconta, si è sentita spinta verso una strada che non aveva scelto: «Mi hanno nominato un amministratore di sostegno senza chiedere il mio parere. Mi hanno parlato di struttura. È stato veramente drammatico». Nella relazione inviata al giudice, per la nomina dell’amministratore di sostegno, ricorda, il Comune ha indicato l’ipotesi di una struttura. «Come se la soluzione più facile fosse togliermi anche l’affetto familiare», osserva. Da quel dolore è nata anche una domanda: «Perché il Comune dove io risiedo non ha chiamato prima l’Asp? Perché è servito l’intervento di altri per attivare diritti che già esistevano?».

LA SVOLTA



Sabina non nasconde la ferita, ma oggi racconta anche la svolta. «La vita però ad un certo punto si stanca di colpirti e decide di mettere al tuo fianco chi i problemi li risolve. Io penso di essere fortunata perché nel mio difficile cammino ho incontrato persone speciali, grazie alle quali ho deciso che voglio vivere».

Tra queste cita la parlamentare Vittoria Baldino, «per aver sentito il mio dramma e averlo urlato alla Regione», e Giovanni Muraca, «che ha dato il primo contributo, e anche cospicuo, alla raccolta fondi. Da lì è nata una solidarietà che mi ha permesso di respirare un po’»



Ma il ringraziamento più profondo è per l’assessore regionale Pasqualina Straface: «Non è stata soltanto un assessore, è stata umana», scrive con il puntatore oculare. «Ha chiamato, ha sollecitato, si è attivata in prima persona». Grazie al suo intervento, e al coinvolgimento dell’ASP di Reggio Calabria, sono arrivate 6 ore settimanali in più di operatore sociosanitario e la disponibilità di un infermiere al bisogno. «Ho finalmente ottenuto ciò che aspettavo da anni. È stato possibile dare una forma reale al PAI».

Sabina ringrazia anche gli assistenti sociali che l’hanno sostenuta nelle procedure, ma non rinuncia a una riflessione più ampia: «Io ringrazio, ma mi chiedo perché bisogna sempre telefonare quando c’è un diritto». Oggi, ad esempio, il contributo del premium care è di nuovo fermo da tre mesi. «Devo richiamare affinché l’Inps proceda regolarmente con i pagamenti?».

La sua non è una protesta, ma una testimonianza. «Grazie a chi mi ha aiutato, oggi il mio desiderio di vivere si è riacceso». Dal letto dove il corpo è fermo, la sua voce continua a muoversi. E a chiedere, con dignità, di essere ascoltata.