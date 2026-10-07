Dialisi, pazienti costretti ai turni di notte a Reggio Calabria, l’appello della Fintred

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L’odissea dei pazienti in dialisi di Reggio Calabria, costretti da mesi a sedute notturne al Gom o a viaggi a Melito e Taurianova. La Fintred: «Serve un Decreto del presidente della Giunta regionale», per la definizione del fabbisogno dei 29 posti rene mancanti a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Anche oggi, mercoledì 7 ottobre 2026, si sono presentati al Pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria per essere inseriti nei turni aggiuntivi dell’hub dialisi, trovando però spazio solo tra le 22 della sera e le 2 del mattino. È l’odissea quotidiana dei pazienti dializzati della città dello Stretto, una difficoltà che si aggiunge a una patologia già di per sé invalidante e che si trascina da mesi, da quando è venuto meno l’accreditamento con il Servizio sanitario regionale del Centro Dialisi San Giorgio di Pellaro.

Dialisi, l’odissea dei trenta pazienti “impropri”

A denunciare la situazione è la Fintred regionale (Federazione italiana nefropatici, trapiantati di rene e donatori), secondo cui per sbloccare la situazione servirebbe soltanto la firma di un Dpgr, il Decreto del presidente della Giunta regionale, per la definizione del fabbisogno dei 29 posti rene mancanti a Reggio Calabria.

«Sono i trenta dializzati cosiddetti impropri – spiega la federazione – nefropatici, dializzati e trapiantati della città dello Stretto, che da mesi sono costretti a vagare, quando non riescono a essere inseriti nei turni aggiuntivi notturni presso l’hub dialisi del Gom, tra gli ospedali di Melito Porto Salvo e Taurianova». Un disagio che si somma alle già precarie condizioni di salute dei pazienti, molti dei quali invalidi, e a una nuova difficoltà di ordine economico, visto il rialzo dei prezzi dei carburanti.

Puntillo (Fintred): «A Reggio manca un centro dialisi territoriale»

«A Catanzaro hanno due centri dialisi: un centro ospedaliero e un centro territoriale – afferma il dottor Francesco Puntillo, coordinatore regionale Fintred –. A Cosenza hanno un centro dialisi ospedaliero e un recentissimo centro dialisi territoriale, modernissimo. Non si capisce perché Reggio Calabria debba avere solo un centro hub come il Gom, che deve peraltro trattare esclusivamente gli acuti, e non debba avere un centro dialisi territoriale per trattare i cronici».

«Noi non finiamo mai di ringraziare i medici del Gom – conclude Puntillo – perché si stanno sobbarcando un peso che spetterebbe invece all’Asp, dializzando anche pazienti impropri per la mission del Grande Ospedale Metropolitano».