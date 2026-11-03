Un pacemaker senza fili durante l’operazione al cuore, il caso al Gom di Reggio Calabria

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Al Gom di Reggio Calabria intervento rivoluzionario su un 39enne: sostituita la protesi tricuspidale e impiantato un pacemaker senza fili. Dimesso dopo 15 giorni

REGGIO CALABRIA – Un nuovo intervento alla valvola tricuspide, la rimozione di vecchi cateteri di stimolazione e l’impianto di un pacemaker bicamerale senza fili, posizionato a visione diretta durante l’operazione. È il trattamento eseguito al Centro Cuore del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria su un paziente calabrese di 39 anni, dimesso dopo quindici giorni di degenza.

INTERVENTO RIVOLUZIONARIO AL GOM DI REGGIO CALABRIA

A realizzarlo è stata l’équipe dell’Unità operativa complessa di Cardiochirurgia, diretta da Pasquale Fratto, in collaborazione con gli specialisti di Elettrofisiologia e Cardioanestesia. Secondo quanto riferito dall’équipe, la particolarità dell’intervento risiede nella combinazione delle procedure e nell’impianto del dispositivo senza fili a campo operatorio aperto: una soluzione descritta come senza precedenti nel panorama medico internazionale per questo specifico contesto chirurgico.

PACEMAKER SENZA FILI

Il paziente aveva bisogno di sostituire una protesi della valvola tricuspide gravemente degenerata. Alla complessità del reintervento si aggiungeva la necessità di assicurare la stimolazione cardiaca, indispensabile per il funzionamento del suo cuore.

L’équipe ha quindi affrontato più passaggi: la rimozione dei vecchi cateteri, impiantati oltre dieci anni prima, il posizionamento di un catetere temporaneo per garantire la stimolazione e la sostituzione della protesi tricuspidale. Nella stessa seduta operatoria, gli specialisti hanno impiantato il nuovo pacemaker bicamerale senza fili.

Alla procedura hanno collaborato, insieme alla Cardiochirurgia diretta da Fratto, gli elettrofisiologi Domenico Oriente e Stefano Postorino e il cardioanestesista Eliodoro Cama.

Il pacemaker senza fili impiantato a visione diretta

Il sistema utilizzato comprende due microcapsule indipendenti: una nell’atrio destro e una nel ventricolo destro. I due dispositivi comunicano tra loro senza fili per coordinare la stimolazione delle camere cardiache.

L’elemento distintivo dell’operazione riguarda la modalità di posizionamento. Anziché procedere con il consueto accesso percutaneo, gli specialisti hanno sfruttato il campo operatorio aperto per la sostituzione della valvola. Hanno così collocato e ancorato le microcapsule osservando direttamente l’anatomia del cuore.

È questa associazione tra sostituzione della protesi tricuspidale, rimozione dei precedenti elettrodi e impianto a visione diretta del pacemaker bicamerale leadless a caratterizzare il caso descritto dall’équipe reggina.

Proteggere la nuova valvola e ridurre il rischio di infezioni

La scelta del dispositivo senza fili risponde anche all’obiettivo di tutelare la nuova protesi. L’assenza di cateteri che attraversano la tricuspide evita infatti possibili interferenze meccaniche con i suoi lembi.

Un ulteriore vantaggio indicato dagli specialisti riguarda il rischio infettivo: il sistema non richiede i tradizionali elettrocateteri né la tasca sottocutanea nel torace che ospita il generatore dei pacemaker convenzionali. L’eliminazione di questi elementi punta a ridurre le possibili complicanze infettive, senza azzerarne il rischio.

L’équipe segnala inoltre la possibilità di rimuovere e sostituire in futuro le capsule non più funzionanti attraverso un accesso percutaneo.

Il lavoro dell’Heart Team del Centro Cuore del GOM di Reggio calabria

Il paziente ha lasciato l’ospedale dopo quindici giorni di ricovero. Il caso evidenzia il ruolo del confronto multidisciplinare all’interno dell’Heart Team del Gom di Reggio Calabria: cardiochirurghi, elettrofisiologi e cardioanestesisti hanno definito insieme una strategia per affrontare esigenze valvolari e di stimolazione cardiaca nello stesso intervento.

L’esperienza descritta dal Centro Cuore unisce così chirurgia valvolare e dispositivi miniaturizzati, con una soluzione costruita sulle necessità cliniche di un paziente giovane già sottoposto a precedenti procedure cardiache.