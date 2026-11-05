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Reggio Calabria, operata di cataratta al Gom a 103 anni. Una forma avanzata della patologia le aveva compromesso quasi totalmente la vista.

REGGIO CALABRIA – Notevole intervento di chirurgia oculistica al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dove un’anziana paziente di 103 anni è stata operata con successo per l’asportazione della cataratta. La donna conviveva da tempo con una forma avanzata della patologia che le aveva compromesso quasi totalmente la vista. Animata dal desiderio di riappropriarsi della propria quotidianità, ha scelto di affidarsi alla chirurgia per tornare a guardare la luce, distinguere i colori e, soprattutto, poter riabbracciare con lo sguardo il volto dei suoi familiari. L’operazione è stata eseguita da Simone Antonio Ambrogio, dirigente medico dell’Uoc di Oculistica, diretta da Livio Giulio Marco Franco, coadiuvato dagli strumentisti Giuseppina Liuzzo e Domenico Sorrenti.

INTERVENTO AD ALTA TECNOLOGIA E SICUREZZA PER I CENTENARI

«Oggi l’età non è più un limite per la chirurgia oculistica – il commento di Ambrogio al termine dell’intervento –. Grazie alle tecniche mininvasive della chirurgia moderna con incisioni chirurgiche di pochi millimetri, all’utilizzo di ultrasuoni e all’anestesia locale, l’intervento ha tempi molto ridotti, pressoché indolore, e garantisce una sicurezza altissima anche su pazienti centenari. L’intervento di cataratta nel paziente di età molto avanzata, oltre al miglioramento della capacità visiva, consente una diminuzione del rischio di incidenti domestici ed una maggiore autonomia nelle attività quotidiane, come leggere il giornale, interagire con le persone, vedere i prezzi al supermercato. Come dimostrato da studi scientifici internazionali, l’intervento di cataratta rallenta il fisiologico decadimento neurocognitivo proprio del “grande anziano”».

OPERATA DI CATARATTA AL GOM DI REGGIO CALABRIA, DECORSO AMBULATORIALE E QUALITÀ DELLA VITA

La procedura, perfettamente riuscita – riporta una nota del Gom –, è stata eseguita in regime ambulatoriale: “La paziente è tornata a casa subito dopo l’intervento e il decorso post-operatorio è stato molto rapido. Un risultato – conclude la nota – che dimostra come la medicina e la chirurgia non mirino soltanto a curare una patologia, ma a restituire dignità, indipendenza e qualità della vita in ogni stagione dell’esistenza. La vista è vita, a qualunque età”.