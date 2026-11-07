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Emergenza dialisi a Reggio Calabria, la protesta dei malati all’Asp. Il direttore generale dell’Asp Maddalena Berardi riceve i vertici di Fintred Calabria. Puntillo: «Confronto acceso, ma volontà di trovare subito una soluzione»

REGGIO CALABRIA- «E quindi l’Asp, in particolare la dottoressa Berardi, s’è compenetrata nella condizione del malato e ha dato uno spiraglio d’apertura, affinché si trovi una possibile soluzione immediata». Le lancette dell’orologio segnano le ore 11 e 58 minuti. Francesco Puntillo, coordinatore regionale Fintred Calabria, è appena apparso sul portone dell’Asp reggina, lo aveva varcato, raggiungendo i piani alti, intorno alle ore 10 e 35 minuti. E mentre Puntillo, «insieme alla vicepresidente Fintred e al nefrologo Francesco Catalano», incontrava la direzione generale dell’Asp, in strada, sulla centralissima via Diana, manifestavano, pacificamente, ammalati, parenti, amici.

Mimmo Calluso sta in dialisi da un pezzo: «Questi signori, se possiamo così chiamarli, non hanno una coscienza. Vorrei che solo per una settimana vivessero quel che stiamo sopportando noi: per capirci, davvero. O forse ci vogliono morti, così ogni problema verrebbe meno. Ma questa soddisfazione non gliela diamo». Sul volto di Mimmo è palese la stanchezza: «Ho fatto le 2, stanotte. Finita la dialisi all’1, il mio vicino di letto, con la pressione a 70, s’è sentito male. Ho atteso che si rimettesse. Siamo una grande famiglia. Ci rispettiamo, ci sorreggiamo e incoraggiamo scambievolmente».

LA TESTIMONIANZE DEI PAZIENTI E LE CRITICITÀ SUI POSTI DIALISI NELL’ASP DI REGGIO CALABRIA

Interviene Agata Bruno, sua moglie: «Mimmo la dialisi l’ha cominciata al Gom, quindi, mancando il posto, gli era stato prospettato Melito o Scilla. Scegliemmo Pellaro, struttura nuova. Mica sapevamo che la struttura di Pellaro, accreditata a livello nazionale, quindi vengono da fuori a far lì la dialisi e il tutto è pagato dalle Asp di provenienza, non aveva accredito locale: insomma, i dializzati reggini hanno fatto la dialisi al Centro San Giorgio, quello di Pellaro, senza che quest’ultimo ricevesse mai un rimborso per le ingenti spese anticipate per salvare la vita a mio marito e agli altri».

Concetta Schipani è in dialisi da 7 anni: «29 erano i posti dialisi richiesti per la provincia di Reggio. Ne abbiamo ottenuti 10, con un documento regionale, ma rimangono sulla carta. Il lavoro dalla Regione passa all’Asp. Ma l’Asp non ci dice quando e dove li allestirà. Ci dice solo che c’è una convenzione col Gom: alla nostra età, con le nostre patologie, dovremmo dializzare al Gom almeno fino al 31 dicembre, andando alle 20 e tornando all’1 o alle 2 di notte. Insomma, non solo non c’è volontà politica, c’è incapacità amministrativa».

LE RASSICURAZIONI DELL’ASP E LE PROSPETTIVE DI UNA SOLUZIONE RAPIDA

Tocca a Francesco Puntillo alimentare la fiammella della speranza: «Il dibattito con la direzione generale dell’Asp è stato articolato, a tratti acceso: alla fine è emersa la chiara volontà dell’Asp di trovare una soluzione. Abbiamo insistito affinché venga trovata nell’immediato, senza dovere aspettare quei 6 o 8 mesi che richiederebbe una risposta strutturale. L’Asp s’è impegnata a darci una soluzione nell’immediato. Non c’è una data certa, né soluzioni logistiche, di competenza dell’Asp: c’è la volontà di risolvere il problema subito. Tant’è che la dottoressa Berardi ha confermato le continue interlocuzioni con il dipartimento regionale di Tutela della Salute e la volontà di darci al più presto una risposta». Anche perché, chiosa Puntillo, «non stanno cedendo alla stanchezza solo gli ammalati. Anche il personale del Gom, seppure ben retribuito per il turno notturno, comincia a far fatica. Alcuni di loro si sono già arresi: verranno dai presidi ospedalieri della provincia a dare una mano, a far fronte ad una situazione oramai insostenibile, per tutti».