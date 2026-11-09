Reggio Calabria, caso dializzati: «Basta viaggi della speranza»

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Caso dializzati a Reggio Calabria, dopo il sit-in di protesta e la solidarietà da Messina, parla Fintred. «La priorità assoluta resta il principio di prossimità delle cure: nella nostra città»

FINTRED Calabria (Federazione Italiana Nefropatici Trapiantati e Dializzati) ha riacceso i riflettori sulla drammatica carenza di posti rene nell’area metropolitana di Reggio Calabria. Una presa di posizione netta, che rifiuta la logica delle soluzioni tampone fuori regione e chiede alle istituzioni locali una risposta definitiva, stabile e radicata sul territorio.

Il dibattito è scaturito proprio nei giorni scorsi, a seguito della disponibilità manifestata dall’associazione AINIGA e dai centri dialisi privati Nephrocare di Messina ad accogliere i idializzati reggini senza posto.

REGGIO CALABRIA, CASO DIALIZZATI, PARLA LA FINTRED

Questi ultimi avevano offerto ai pazienti reggini trattamenti dialitici gratuiti e un apposito servizio di trasporto, un gesto di grande solidarietà che mirava a mitigare i disagi vissuti dai malati costretti a turnazioni massacranti o addirittura a sedute in piena notte presso il Grande Ospedale Metropolitano (GOM).

​Pur ringraziando sentitamente per la generosità e la vicinanza dimostrata dai centri siciliani, FINTRED Calabria ha tracciato una linea di demarcazione netta. La priorità assoluta, difesa con determinazione in oltre otto anni di mobilitazioni, resta il principio di prossimità delle cure. Costringere persone già provate da una patologia salvavita a percorrere oltre un’ora di viaggio per raggiungere Messina viene considerato un ritorno inaccettabile al passato, un vero e proprio “gioco dell’oca” istituzionale che vanificherebbe anni di sacrifici.

LA GENESI DELLA VERTENZA

La genesi della vertenza risale agli accordi sottoscritti in Prefettura, quando si decise di trasferire temporaneamente i pazienti in strutture periferiche (Melito Porto Salvo, Scilla e parzialmente al GOM) nelle more della realizzazione di un nuovo centro dialisi territoriale.

Quel «nelle more», concepito come fase transitoria, si è trasformato in un’interminabile attesa durata otto anni.

​Oggi il rischio concreto è che l’inerzia organizzativa trasformi una criticità assistenziale risolvibile in una clamorosa sconfitta per il sistema sanitario regionale. Per l’ASP di Reggio Calabria, secondo l’associazione, un epilogo che costringesse i pazienti a migrare fuori regione equivarrebbe a un fallimento politico e amministrativo: la palese ammissione di non essere in grado di garantire ai residenti un trattamento dignitoso nella propria città.

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LE DELIBERE DI GIUNTA

Uno spiraglio di luce è legato alla recente Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 19 ottobre 2026, la quale ha autorizzato dieci posti rene aggiuntivi nell’area metropolitana reggina. Un provvedimento tampone che riconosce formalmente la gravità della situazione e offre un pilastro normativo su cui impostare interventi strutturati, in attesa di una revisione complessiva della rete nefrologica e dialitica calabrese.

​In questa direzione si inseriscono anche i riscontri emersi dall’incontro istituzionale svoltosi con i rappresentanti dell’ASP di Reggio Calabria, a seguito del sit-in di protesta. In quella sede è stata ribadita la volontà di convergere su una soluzione d’emergenza immediata, finalizzata a eliminare i turni di dialisi notturni al GOM senza costringere l’utenza all’esodo verso la Sicilia.

DIALIZZATI A REGGIO CALABRIA, LE PROPOSTE FINTRED

Per FINTRED Calabria resta chiaro solo che le dichiarazioni di intenti devono tradursi rapidamente in atti operativi dotati di scadenze certe e responsabilità definite. ​Il tempo delle promesse e dell’attesa indeterminata è esaurito. Se le istituzioni locali dovessero mostrare ulteriore immobilismo, saranno i pazienti stessi, nel pieno esercizio del diritto alla salute, a valutare in autonomia le opzioni percorribili per salvaguardare il proprio benessere psicofisico, compresi i disagevoli viaggi della speranza fuori regione.​

La richiesta di FINTRED rimane ferma e irrinunciabile: assicurare ai nefropatici reggini il diritto di curarsi a Reggio Calabria, in fasce orarie dignitose e all’interno di strutture adeguate.