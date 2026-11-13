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Reggio Calabria, al Gom nuove sale operatorie per l’oculistica. Franco: «Adesso procedure per le quali un tempo i pazienti si rivolgevano altrove».

REGGIO CALABRIA- Le sale chirurgiche di Oculistica del Grande Ospedale Metropolitano cambiano volto. L’intervento è stato presentato ieri dal commissario straordinario, Tiziana Frittelli, alla presenza di Gerardo Dominijanni, procuratore generale della Repubblica di Reggio Calabria, Francesco Araniti, direttore amministrativo aziendale f.f., Livio Giulio Marco Franco, direttore della Uoc Oculistica, nonché di numerose autorità civili, militari e del personale dell’ospedale. “Prima di tutto ci tengo a ringraziare il prof. Franco, un professionista di grande livello, al quale si è da poco affiancata la dirigente medico Simona Basile – ha esordito il commissario – Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di riprogrammazione degli spazi ospedalieri: dopo aver realizzato le sale operatorie della Uoc Ostetricia e Ginecologia e le sale angiografiche, oggi presentiamo le nuove sale operatorie dell’Oculistica”.

L’AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL GOM DI REGGIO E I DETTAGLI DEL NUOVO BLOCCO CHIRURGICO CHE RIGUARDA L’OCULISTICA

Un passaggio importante e strategico, che risponde anche all’esigenza di ricavare nuovi spazi per realizzare finalmente l’ampliamento del Pronto Soccorso. “Abbiamo liberato le vecchie sale oculistiche, limitrofe al Pronto soccorso, per creare la nuova area Holding che possa rendere più accogliente e confortevole lo stesso; al momento stiamo lavorando al rifacimento della facciata, anche in vista delle imminenti Next Gen Atp Finals”. È intervenuto poi il prof. Franco: “Quest’intervento ci dota di strumentazioni e sale operatorie di nuova generazione che ci consentiranno di effettuare interventi più sofisticati e complessi. Oggi siamo quindi in grado di garantire procedure per le quali un tempo i pazienti si rivolgevano altrove”.

L’area dedicata alle nuove sale operatorie: area di intervento di circa 345 mq; ristrutturazione del padiglione ex blocco chirurgico del presidio “Riuniti”, corpo F; realizzazione di due sale operatorie; installazione, a servizio delle sale, di due gruppi frigo, due unità di trattamento aria (Uta) e un nuovo impianto aeraulico, per garantire microclima e ricambi d’aria idonei all’attività chirurgica; nuovo impianto completo di tutti i gas medicali necessari allo svolgimento dell’attività chirurgica. Per la realizzazione delle nuove sale operatorie il commissario straordinario ha ringraziato il personale della Uoc Gestione tecnico patrimoniale, diretta dall’ing. Carmelo Giuseppe Fera. La presentazione si è conclusa con il consueto taglio del nastro, seguito dalla benedizione impartita da don Stefano Iacopino.