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Cinquefrondi, upgrade della Casa di Comunità. La copertura medica h24 nei feriali affiancherà gli ambulatori specialistici. L’Asp avvia l’Aft a gestione pubblica con nuovi servizi.

CINQUEFRONDI (REGGIO CALABRIA)- Una risposta attesa da anni, destinata a segnare un punto di svolta per l’architettura sanitaria della Piana di Gioia Tauro. Da lunedì 16 novembre, la Casa della Comunità di Cinquefrondi compie un salto di qualità di portata storica. La struttura di via Roma si trasforma in un polo pubblico operativo, capace di offrire una vitale rete di protezione medica continua a tutto il comprensorio. Il traguardo è stato ufficializzato dalla determina del Distretto sanitario di Palmi, Salvatore Barillaro, che dà il via alla nuova Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) a gestione pubblica.

Il presidio sarà coordinato dal dottor Rocco Pugliese: il coronamento di un lungo lavoro sinergico condotto dall’amministrazione comunale del sindaco Michele Conia e dai vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Il cuore della riorganizzazione risiede nell’integrazione tra medicina di base e continuità assistenziale, per garantire una copertura medica ininterrotta H24 nei giorni feriali. Dalle otto del mattino alle otto di sera, grazie al prezioso lavoro in rete di diciotto medici di medicina generale, sarà costantemente assicurata la presenza di un camice bianco per visite, prescrizioni dematerializzate, aggiornamento dei fascicoli e screening. Nelle ore notturne, subentrerà invece il fondamentale servizio di guardia medica.

NELLA CASA DI COMUNITÀ DI CINQUEFRONDI, GLI AMBULATORI SPECIALISTICI E LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI FRAGILI

In un territorio complesso e segnato da ataviche carenze assistenziali come la Piana, la Casa della Comunità assume una funzione cruciale: garantisce la presa in carico dei pazienti cronici e delle persone più fragili vicino al loro domicilio, e al contempo si pone come scudo indispensabile per decongestionare gli affollati pronto soccorso ospedalieri. Oltre all’assistenza continua, l’utenza può già fare affidamento su un ampio ventaglio di prestazioni specialistiche e multidisciplinari. Sono pienamente operativi gli ambulatori di dermatologia, cardiologia, otorinolaringoiatria e psicologia. Una mappa destinata ad allargarsi rapidamente: è già programmata l’apertura di ortopedia, mentre l’Asp ha formalizzato la richiesta per attivare anche le branche di neuropsichiatria infantile e pneumologia.

Il polo offre inoltre l’assistenza degli infermieri di famiglia per il monitoraggio domiciliare, e uno sportello essenziale per lo snellimento delle pratiche amministrative (scelta del medico ed esenzioni). Sul fronte sociosanitario, la struttura ospita un servizio di accoglienza gestito da un’assistente sociale per supportare adeguatamente l’utenza con bisogni complessi. Il potenziamento proseguirà anche strutturalmente con nuovi ammodernamenti dei locali, un tempo sede dell’ex Tribunale e oggi felicemente riconvertiti.

CASA DI COMUNITÀ I PRELIEVI A DOMICILIO E LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI CITTANOVA

Sul piano operativo, l’obiettivo immediato è l’attivazione dei prelievi ematici a domicilio per le persone allettate e con gravi difficoltà motorie. «L’avvio dell’Aft a gestione pubblica, unito all’operatività degli ambulatori, segna uno spartiacque per Cinquefrondi e per l’intera Piana», ha sottolineato il sindaco Conia, ringraziando l’Asp e gli operatori. «Abbiamo vinto una scommessa fondamentale, scegliendo di destinare i locali dell’ex Tribunale al diritto inalienabile alla salute. Oggi non parliamo più di progetti sulla carta, ma di servizi reali a disposizione della comunità. Restituiamo al territorio un presidio vivo, efficiente e vicino ai bisogni dei più deboli».