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Rimosso un cistoma di 7 chili all’ospedale di Locri. La paziente: «Gratitudine ai medici, torno a vivere con maggiore libertà e serenità»

Sette chilogrammi. È il peso impressionante del cistoma ovarico rimosso all’ospedale di Locri. Un delicato intervento chirurgico che ha restituito alla paziente una prospettiva di vita decisamente diversa. Una massa di dimensioni eccezionali, che occupava gran parte della cavità addominale, provocando una marcata distensione dell’addome e compromettendo pesantemente la quotidianità della donna. Una condizione che, con il passare del tempo, aveva finito per condizionare anche i gesti più semplici: muoversi, camminare e svolgere le normali attività di ogni giorno erano diventati sempre più difficili. Un disagio fisico importante, che inevitabilmente si rifletteva anche sulla qualità della vita. A intervenire è stata l’équipe chirurgica dell’ospedale di Locri, guidata dal dottor Domenico Freno, con il supporto delle dottoresse Sonia Monteleone e Cristina Bozzarello. La gestione anestesiologica è stata affidata al dottor Francesco Sinopoli, direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione, che ha curato questo fondamentale aspetto dell’intervento.

Le parole della paziente

Ed è proprio la donna Elisabetta Camobreco, al termine della degenza, a voler raccontare il significato umano di quanto vissuto, affidando a parole cariche di riconoscenza il proprio ringraziamento ai medici e a tutto il personale coinvolto. «Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al dottore Freno, alle dottoresse Sonia Monteleone e Cristina Bozzarello, al dottor Sinopoli e a tutta l’équipe di sala. Per me non si è trattato soltanto di un intervento chirurgico, ma della possibilità di tornare a vivere con maggiore libertà e serenità. Il problema che mi accompagnava limitava pesantemente anche le attività più semplici. Ho trovato professionalità, attenzione e umanità: qualità che porterò sempre con me come segno di riconoscenza». Parole che restituiscono la dimensione più autentica di una vicenda sanitaria: quella di una persona che, dopo aver convissuto con una condizione fortemente invalidante, può guardare nuovamente alla propria quotidianità con maggiore fiducia.