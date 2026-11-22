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Casa di comunità a Villa San Giovanni, penalizzati anziani e persone con disabilità. Denunciati dai cittadini anche sale piccole, mancanza di indicazioni ed elenco dei servizi

VILLA SAN GIOVANNI – Nuove chiusure della Guardia Medica per carenza di medici, ascensore fuori servizio, ambulatori piccoli e mancanza di segnaletica interna. Non trova pace la sanità territoriale di Villa San Giovanni, dove alle nuove interruzioni della continuità assistenziale si aggiungono i primi disagi segnalati nella Casa della Comunità di via Zanotti Bianco, l’ex poliambulatorio riaperto dopo mesi di lavori.

VILLA SAN GIOVANNI, CASA DI COMUNITÀ, I PROBLEMI

Sul fronte della Guardia Medica, l’Asp di Reggio Calabria ha comunicato ulteriori sospensioni per insufficienza di personale. L’ultima disposizione, datata 30 ottobre ma protocollata al Comune il 20 novembre, prevede la chiusura il 22 novembre per entrambi i turni (8-20 e 20-8), il 24 novembre dalle 8 alle 20, il 26 e 27 novembre dalle 20 alle 8 e il 28 novembre dalle 10 alle 20. Per tutti i turni interessati, l’alternativa indicata è la postazione di Scilla, in via Tripi Inferiore (0965/754830). Un disagio ulteriore per i cittadini, soprattutto per chi non dispone di un mezzo proprio.

LE CRITICITÀ SULL’ASCENSORE

La carenza di medici, già più volte segnalata, continua dunque a compromettere la regolarità di un servizio essenziale, nonostante il trasferimento nella nuova struttura. E proprio la Casa della Comunità presenta alcune criticità. La più urgente riguarda l’ascensore, fermo ormai da diversi giorni e ancora fuori servizio, come conferma l’avviso affisso sulla porta.

I tecnici sarebbero già intervenuti, ma non ci sono date certe per il ripristino. Una situazione che penalizza soprattutto anziani, persone con disabilità e utenti con difficoltà di deambulazione. Per limitare i disagi, chi non può utilizzare le scale può rivolgersi al Cup o alla direzione per valutare soluzioni alternative, tra visite al piano accessibile e riprogrammazione degli appuntamenti.

CASA DI COMUNITÀ A VILLA SAN GIOVANNO, LE ALTRE SEGNALAZIONI

Tra le altre segnalazioni figurano le dimensioni ridotte delle nuove salette per le visite e l’assenza di indicazioni per orientarsi nei locali: mancano sia le targhette sulle porte degli ambulatori sia una bacheca all’ingresso con l’elenco dei servizi e delle branche specialistiche disponibili.

La riapertura dell’ex poliambulatorio rappresenta certamente un passo importante, ma la nuova Casa della Comunità è ancora lontana dai miglioramenti annunciati dall’Asp e dalla Regione. Al restyling degli ambienti devono infatti accompagnarsi servizi efficienti, personale adeguato e un’organizzazione realmente rispondente alle esigenze del territorio.