Al via la festa nazionale Uil a Reggio Calabria

Dal 13 al 14 giugno 2025, Reggio Calabria ospita la Festa Nazionale Uil all’Arena dello Stretto. L’evento, guidato dal segretario Pierpaolo Bombardieri, si concentra su lavoro, infrastrutture e servizi per contrastare le disuguaglianze e rilanciare il Mezzogiorno.

REGGIO CALABRIA – La città di Reggio Calabria si prepara ad accogliere la quarta edizione della Festa nazionale della Uil, un evento di grande rilevanza dedicato ai temi cruciali per lo sviluppo del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno. Il 13 e 14 giugno 2025, l’Arena dello Stretto, sul suggestivo lungomare Falcomatà, diventerà il cuore di due intense giornate di dibattiti, panel e momenti di confronto.

FESTA UIL A REGGIO CALABRIA, LAVORO, INFRASTRUTTURE E SERVIZI: I PILASTRI PER LA CRESCITA

L’evento si concentrerà su tre pilastri fondamentali: il lavoro, le infrastrutture e i servizi. La Uil, da sempre attenta alle dinamiche socio-economiche, li considera elementi imprescindibili per una crescita equa e sostenibile, capace di ridurre le disuguaglianze che ancora affliggono il territorio.

Il Segretario Generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha spiegato la scelta di Reggio Calabria come sede dell’evento: “Andiamo sul territorio per ascoltare la voce delle persone: da sempre un impegno prioritario di tutta la nostra organizzazione. Abbiamo scelto, questa volta, Reggio Calabria per mantenere accesi i riflettori sul grave problema delle disuguaglianze.”

Bombardieri ha poi sottolineato l’urgenza di invertire la tendenza che vede troppe persone costrette a migrare dal Sud in cerca di un lavoro dignitoso o di cure adeguate. “C’è bisogno di investimenti, di infrastrutture, di sanità e di lavoro stabile e sicuro per far sì che l’accesso ai diritti di cittadinanza non dipenda più dal CAP di residenza. Perché, se si ferma il Mezzogiorno, si ferma il Paese intero”, ha concluso il segretario.