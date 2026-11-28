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Porto di Gioia Tauro, Giuseppe Lavia (Cisl Calabria) chiede zona franca doganale, rigassificatore e piastra del freddo per creare occupazione.

GIOIA TAURO – Rilanciare lo scalo calabrese superando la sola logica del transhipment per trasformarlo in un vero motore di sviluppo industriale e occupazionale. È questo il messaggio lanciato dal segretario generale della Cisl Calabria, Giuseppe Lavia, intervenuto direttamente al Porto di Gioia Tauro a margine della mobilitazione nazionale del sindacato «Il patto che unisce».

Per il leader regionale della Cisl, lo scalo rappresenta una risorsa decisiva per il riscatto economico della regione, a patto di saperne ampliare le funzioni produttive. «Il porto di Gioia Tauro è il luogo simbolo di ciò che la Calabria può diventare e già in parte è», ha dichiarato Lavia, indicando con chiarezza le priorità per il futuro dell’infrastruttura: «Chiediamo che Gioia Tauro vada oltre il transhipment, che possa generare valore aggiunto e ricadute occupazionali maggiori sul territorio. Il rigassificatore e la piastra del freddo possono essere le leve strategiche per rafforzare l’agroindustria. In Calabria è sicuramente importante l’agricoltura, come il turismo, ma bisogna sviluppare la manifattura, i servizi avanzati, quello che la Svimez definisce industria in senso più largo».

LA ZONA FRANCA DOGANALE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL RETROPORTO DEL PORTO DI GIOIA TAURO

Accanto alla diversificazione produttiva, il sindacato torna a battere sul tema della fiscalità di vantaggio e della necessità di dotare l’area di infrastrutture adeguate per trattenere i giovani e le competenze sul territorio. «Rilanciamo — ha proseguito il segretario generale — la proposta di una zona franca doganale e diciamo che la Calabria, e il Sud, sono fondamentali per la crescita del Paese. L’Italia cresce soltanto se è unita, se sta insieme. Portiamo la voce della Calabria, l’urgenza di superare i divari che persistono e resistono ma, anche, la consapevolezza che ci sono tante potenzialità inespresse che vanno valorizzate e sulle quali costruire il futuro di una regione con appigli concreti alla ‘restanza’». Infine, uno sguardo alle aree industriali adiacenti allo scalo: «L’altro grande tema è come infrastrutturare un’area retroportuale immensa. Diciamo da tempo che senza basi non si costruiscono altezze. Occorre la riqualificazione delle aree industriali».