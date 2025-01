Maltempo: domani scuole chiuse in molti comuni del reggino

1 minuto per la lettura

A causa del maltempo e l’allerta rossa, domani scuole chiuse in molti comuni del reggino, in provincia di Reggio Calabria.

REGGIO CALABRIA- L’ondata di maltempo che sta per abbattersi sulla Calabria è talmente grave da costringere molti comuni a prendere decisioni drastiche. La Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa, soprattutto nella provincia della città metropolitana di Reggio Calabria e la costa ionica, prevedendo precipitazioni intense e persistenti, forti venti e rischio di mareggiate.

Di fronte a questa emergenza, numerosi sindaci dei comuni jonici hanno già firmato ordinanze per la chiusura domani, venerdì 17 gennaio 2025, delle scuole di ogni ordine e grado.

LEGGI ANCHE: Maltempo in Calabria, venerdì allerta rossa: precipitazioni e mareggiate

Al momento, le scuole che resteranno chiuse nei i comuni del reggino per il maltempo previsto per domani ci sono: Bovalino, Marina di Gioiosa, Siderno, Locri, Bruzzano, Caulonia, Brancaleone, Bivongi, Condofuri, Bova Marina, Rosarno, San Ferdinando, Montebello Jonico, Gioia Tauro, Roghudi. Polistena, Cinquefrondi, Taurianova, Motta San Giovanni, Cittanova, Palmi, Bagnara e Palizzi. Nelle prossime ore vi è la possibilità che altri comuni decideranno per la chiusura delle scuole.

La decisione di chiudere le scuole è stata presa in via precauzionale per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Le autorità invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalla Protezione Civile.