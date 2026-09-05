Xylella in Calabria, 7 ulivi infetti a Taurianova: la Regione avvia la contromisure

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Xylella in Calabria, sette ulivi infetti su 35 controllate a Taurianova: la Regione avvia la contromisure. Il sindaco: «La situazione non va sottovalutata, serve rigore». Le piante positive saranno abbattute per evitare l’epidemia.

TAURIANOVA – Sette ulivi positivi su 35 piante sottoposte a campionamento. È questo il dato da cui parte la nuova emergenza fitosanitaria che interessa Taurianova e che ha portato la Regione Calabria ad attivare le misure previste per il contenimento della Xylella fastidiosa. Attorno al focolaio individuato in contrada Olivetella, è stata definita una zona infetta nel raggio di 50 metri e una fascia cuscinetto di 2,5 chilometri, che comprende anche porzioni dei territori di Cittanova e Terranova Sappo Minulio. La segnalazione, partita da un privato, ha dato il via ai primi accertamenti, con i sopralluoghi effettuati dai funzionari dell’Assessorato regionale all’Agricoltura insieme al Comune e i successivi campionamenti.

«Circa un mese fa siamo stati nell’area interessata con i funzionari regionali – racconta il sindaco Domenico Romeo – e successivamente abbiamo partecipato a un tavolo tecnico presso l’assessorato regionale, dove è stata annunciata l’emanazione di un decreto con le linee guida per procedere».

XYLELLA IN CALABRIA: LE MISURE DI CONTENIMENTO SUGLI ULIVI INFETTI E IL RUOLO DEL COMUNE

Ora, con il provvedimento regionale, si entra nella fase operativa: nella zona infetta sono previste le misure di eradicazione, mentre nella fascia cuscinetto sarà intensificato il monitoraggio. «Siamo davanti a una situazione che non va sottovalutata, ma che deve essere affrontata con rigore e competenza – sottolinea il sindaco -. La nostra priorità è avere un quadro preciso della situazione e mettere agricoltori e cittadini nelle condizioni di conoscere tempestivamente ciò che sta accadendo e le eventuali misure da adottare». Ora il Comune attende di conoscere tempi e modalità dell’intervento. «Daremo la nostra disponibilità – aggiunge il sindaco – anche attraverso il supporto logistico».

È una fase delicata per gli agricoltori della zona, chiamati a confrontarsi con prescrizioni e controlli, per questo è importante che le informazioni arrivino in modo chiaro e che le operazioni siano coordinate. Sul fronte politico, si registra l’intervento del circolo Pd “W. Schepis” di Taurianova. Il consigliere comunale Raffaele Loprete ha chiesto aggiornamenti sulle iniziative avviate. E ha proposto un incontro tecnico sul territorio con Servizio Fitosanitario Regionale, Arsac, ordini professionali e organizzazioni agricole. Questo per fornire agli operatori indicazioni sull’evoluzione della situazione e sulle eventuali misure da adottare.

LE REAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI E LE PROSPETTIVE OPERATIVE

«Su questo tema non servono allarmismi né contrapposizioni – sottolinea Loprete – ma collaborazione concreta tra istituzioni e territorio, a tutela del patrimonio agricolo e di chi ogni giorno lavora nel settore». Coldiretti Calabria ha espresso apprezzamento per la risposta della Regione. Sottolineando la necessità di «tempestività negli interventi, monitoraggio costante e massima collaborazione tra istituzioni, mondo agricolo e ricerca». L’organizzazione ha inoltre attivato la propria rete territoriale per fornire assistenza alle aziende e favorire la corretta applicazione delle disposizioni fitosanitarie.

Dalla Claai arriva invece un richiamo alle possibili ricadute economiche. L’organizzazione chiede controlli estesi, protocolli rigorosi e misure di tutela per le imprese, ricordando le possibili ricadute della crisi dell’olivicoltura sull’indotto. Il timore nasce soprattutto dall’esperienza della Puglia. Ma il caso calabrese, almeno per ora, resta circoscritto alle sette piante risultate positive. Proprio per questo la fase che si apre adesso sarà decisiva. Verificare l’eventuale presenza di altre piante infette, mantenere sotto osservazione la fascia cuscinetto e impedire che il batterio possa diffondersi attraverso le piante o i suoi vettori. Il territorio, dunque, aspetta di passare dalle disposizioni alle operazioni sul campo. Al momento il dato resta contenuto: sette piante. L’obiettivo delle prossime settimane è fare in modo che rimanga tale.