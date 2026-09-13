Rischio maremoto, Palmi ottiene la certificazione dell’Unesco “Tsunami Ready”

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Palmi ottiene la prestigiosa certificazione “Tsunami Ready” dall’Unesco: è il secondo comune in Italia pronto ad affrontare il rischio maremoto.

PALMI (REGGIO CALABRIA) – Il Comune di Palmi è ufficialmente un territorio pronto ad affrontare il rischio maremoto. Nella giornata del 12 settembre, l’ente comunale ha ottenuto direttamente dalla Commissione oceanografica intergovernativa dell’Unesco la prestigiosa certificazione “Tsunami Ready”. Con questo accreditamento, Palmi si configura così come il secondo comune in tutta Italia a conquistare il riconoscimento, subito dopo Minturno, in provincia di Latina. La cerimonia, svoltasi presso il municipio, ha visto la partecipazione di diversi relatori ed esperti del settore. L’evento è stato aperto e moderato dal comandante della Polizia Locale di Palmi, Francesco Managò e ha registrato i contributi di rappresentanti dell’Ingv, del Cat, del Dpc e dell’Ispra oltre alla presenza attiva della Consulta Giovanile Palmese e della Protezione Civile di Palmi.

GLI INTERVENTI ISTITUZIONALI E GLI ESPERTI DEL SETTORE

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco, Giovanni Calabria: «L’importanza di questa iniziativa – commenta il primo cittadino – è di permettere all’intera comunità di essere pronti, aumentando la capacità di risposta rispetto al fenomeno tsunami».A seguire, l’intervento di Stefano Lorito, coordinatore del Centro allerta Tsunami dell’Ingv: «Questa zona geografica ha memoria di questi eventi e per fortuna dal passato si impara. È importante adesso imparare ad essere preparati». Al centro della cerimonia anche le parole di Domenico Costarella, direttore generale della Protezione Civile della Regione Calabria: «La Regione Calabria sta investendo molto in termini di prevenzione e di pianificazione per i vari scenari di rischio, partendo dal rischio sismico a quello idrogeologico. Sul rischio tsunami dobbiamo fare di più perché è un rischio raro, ma spesso sottovalutato.

PALMI, IL VALORE STRATEGICO E LA CONSEGNA UFFICIALE DEL RICONOSCIMENTO “TSUNAMI READY”

Dobbiamo perciò identificare le aree a rischio e studiare le misure di prevenzione e in questo Palmi costituisce un esempio che dovremmo necessariamente replicare». All’assemblea, per il tramite dell’ingegnere Alessandro Amato, dirigente di ricerca dell’Ingv, è giunto inoltre il messaggio di Luigi D’Angelo, direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, che ha rimarcato il valore strategico del traguardo raggiunto dal Comune di Palmi e l’efficacia delle pianificazioni attuate.

Un passaggio importante è stato quello dell’ex sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, oggi vicepresidente del Consiglio regionale e primo cittadino all’epoca dell’avvio dell’iter procedurale nel 2020: «Posso confessare che sono davvero orgoglioso. È un risultato di programmazione molto importante. Raccogliamo i frutti di un buon lavoro, anche perché in genere non tutte le amministrazioni attuano investimenti su questi temi». Le conclusioni e la consegna ufficiale della targa e degli attestati all’amministrazione e agli attuatori del progetto sono state affidate a Denis Chang Seng, segretario Ioc-Unesco per il sistema di allerta Tsunami nell’Atlantico nord-orientale, che ha illustrato le motivazioni tecniche dell’accreditamento.