Villa San Giovanni, erosione costiera: Alessio Ruffo presidente del Comitato Difesa di Cannitello

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E’ Vincenza Alessio Ruffo la nuova presidente del Comitato Difesa della Costa di Cannitello, località del comune di Villa san Giovanni. Vice presidente è Iside Russo

VILLA SAN GIOVANNI – Vincenza Alessio Ruffo è la nuova presidente del Comitato Difesa della Costa di Cannitello, località del comune di Villa San Giovanni. La nomina è arrivata nel corso della riunione del comitato, che ha indicato come vicepresidente Iside Russo. La nuova squadra annuncia l’intenzione di proseguire e rafforzare l’impegno sulla situazione dell’erosione costiera, che negli anni ha provocato danni a abitazioni, infrastrutture, ambiente e attività economiche.

CHIESTO UN INCONTRO AL SINDACO DI REGGIO, CANNIZZARO

Al centro delle prime iniziative della nuova presidenza c’è la richiesta di un incontro con il nuovo sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Il Comitato intende sottoporre all’attenzione del primo cittadino le principali emergenze del territorio e fare il punto sulle misure necessarie per fronteggiare l’avanzata del fenomeno erosivo.

Il Comitato esprime inoltre apprezzamento per l’impegno di Cannizzaro e per lo stanziamento di 5 milioni di euro destinato agli interventi contro l’erosione della costa di Cannitello. Una disponibilità finanziaria che, secondo il Comitato, rappresenta un segnale di attenzione dopo anni caratterizzati, a giudizio dell’organismo, dall’assenza di interventi adeguati.

Ora, però, l’obiettivo è trasformare le risorse disponibili in opere concrete ed efficaci. Per questo il Comitato chiede l’avvio di un confronto stabile con le istituzioni, basato sulla collaborazione e sulla condivisione delle scelte per la tutela della costa e del territorio.

SUL TAVOLO L’UTILIZZO DEI 5 MILIONI DI EURO

Tra le priorità che saranno portate al tavolo con Cannizzaro ci sono innanzitutto i tempi e l’iter di utilizzo dei 5 milioni di euro, ma anche l’esito dello studio morfodinamico della costa, presentato ormai da diversi mesi. Il Comitato vuole conoscere soprattutto le indicazioni operative emerse dall’analisi e gli eventuali interventi individuati per contrastare l’erosione.

L’arrivo della nuova stagione invernale rende infatti necessario, secondo il Comitato, accelerare il confronto e assumere decisioni in tempi rapidi. L’obiettivo dichiarato è evitare ulteriori ritardi e arrivare alla realizzazione di interventi capaci di garantire una maggiore protezione della costa e delle aree più esposte.