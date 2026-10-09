Maltempo in Calabria, allerta arancione: Scuole chiuse

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Maltempo meteo con allerta arancione in Calabria: scuole chiuse sabato 10 ottobre a Catanzaro, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

CATANZARO — Una forte ondata di maltempo si appresta, secondo gli esperti, a colpire la Calabria, spingendo così i sindaci dei principali centri della regione ad adottare provvedimenti drastici per tutelare l’incolumità pubblica. Scuole chiuse a Catanzaro, Lamezia Terme e Reggio Calabria domani, sabato 10 ottobre, per l’allerta meteo arancione comunicata dalla Protezione civile regionale. A seguito del bollettino di criticità, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto la sospensione delle attività con l’ordinanza numero 106 del 9 ottobre, adottata a tutela della sicurezza pubblica in considerazione delle forti precipitazioni e dei temporali previsti.

Il provvedimento riguarda tutte le scuole e le istituzioni educative di ogni ordine e grado, statali e paritarie, presenti sul territorio comunale.

La chiusura comprende i servizi educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia e gli asili nido, pubblici e privati, oltre alle ludoteche. Per la giornata di sabato saranno interrotte sia le attività scolastiche sia quelle extrascolastiche. Nelle motivazioni dell’ordinanza si evidenzia che le condizioni meteorologiche potrebbero rendere difficoltoso raggiungere gli istituti scolastici, tanto con i mezzi del servizio pubblico quanto con quelli privati. La decisione punta quindi a limitare l’esposizione agli spostamenti legati alle attività educative e a tutelare l’incolumità della comunità scolastica.

IL SINDACO DI CATANZARO ATTIVA IL COC

Per le stesse ragioni, il sindaco ha attivato il Centro operativo comunale, il COC. L’atto richiama inoltre i compiti dell’Amministrazione nella tutela della collettività, della viabilità comunale, dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini. Alla popolazione viene rivolto l’invito a prestare la massima attenzione negli spostamenti, con particolare riferimento ai flussi da e verso gli impianti sportivi, adottando ogni cautela necessaria per la propria sicurezza. L’ordinanza è immediatamente esecutiva e ne sono disposte la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito istituzionale, oltre alla massima diffusione. Il provvedimento sarà notificato alle autorità competenti, ai dirigenti scolastici e agli uffici interessati.

ALLERTA METEO IN CALABRIA: SCUOLE CHIUSE ANCHE A LAMEZIA E REGGIO

Sulla scia dell’emergenza maltempo, analoghi provvedimenti di chiusura degli istituti scolastici sono stati disposti anche a Lamezia Terme e a Reggio Calabria. Nella città dello Stretto, in particolare, il Sindaco, con apposita ordinanza sindacale, ha disposto la chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale in risposta all’allerta arancione. In concomitanza con la chiusura delle scuole, l’amministrazione di Francesco Cannizzaro con apposita ordinanza sindacale n.120 del 09/10/2026, dispone la chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.