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Maltempo in Calabria, piogge e temporali intensi nella notte, tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre, in tutta la Regione. Danni gravi a Melito di Porto Salvo, con strade allagate e auto trascinate. Il sindaco chiede lo stato di calamità naturale.

Piogge e temporali diffusi hanno colpito nella notte tutta la Calabria, con fenomeni particolarmente intensi nel Reggino e nella zona del basso Ionio. I danni più gravi, al momento, si registrano a Melito di Porto Salvo, dove il nubifragio ha invaso le strade di fango e detriti, compromettendo la viabilità e trascinando alcune auto verso il mare.

Sul posto sono operativi Protezione civile, Vigili del fuoco e forze dell’ordine. Al momento non risultano feriti, ma il bilancio dei danni è ancora in corso.

MALTEMPO, MELITO DI PORTO SALVO, IL SINDACO: «IL PAESE È IN GINOCCHIO»

«Il paese è in ginocchio. Stanotte c’è stata una bomba d’acqua. Le macchine sono arrivate al mare e ci sono muri caduti. Siamo senza strade», ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Melito di Porto Salvo, Tito Nastasi. L’amministrazione comunale ha chiesto ufficialmente lo stato di calamità naturale per il territorio.

Il primo cittadino ha precisato che non è ancora possibile conteggiare tutti i danni provocati dalle eccezionali precipitazioni. Dalle prime ore del mattino, Polizia locale, volontari della Protezione civile e personale comunale stanno monitorando il territorio per individuare le zone più colpite e mettere in sicurezza le viabilità compromesse.

VIABILITÀ E RIPRISTINO STRADE

Detriti sono stati segnalati anche in più punti della Strada statale 106, dove sono in corso le operazioni di ripristino. Il traffico procede con rallentamenti, mentre gli operatori lavorano per riaprire le carreggiate e rimuovere materiali trascinati dalle acque.

Il Comune ha invitato la popolazione a limitare al massimo gli spostamenti, evitare le zone a rischio e non avvicinarsi a corsi d’acqua, sottopassi e muri di sostegno. Sono inoltre state chieste massima prudenza e collaborazione con i mezzi di soccorso impegnati sul territorio.

ALLERTA METEO IN CALABRIA

La Protezione civile regionale aveva diramato, nella giornata di ieri, venerdì 9 ottobre 2026, un bollettino di allerta arancione su gran parte della Calabria, con particolare riferimento a Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, le aree tirreniche del Cosentino e il litorale ionico a sud del Crotonese.

Il bollettino prevedeva temporali che potevano evolvere in nubifragi anche persistenti, con possibili conseguenze rilevanti e fenomeni di esondazione lungo i bacini idrografici di maggiori dimensioni.