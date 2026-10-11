Maltempo nel Reggino, voragine inghiotte auto

1 minuto per la lettura

Maltempo nel Reggino, un’auto precipita in una voragine apertasi sulla strada provinciale a San Lorenzo, in località Santa Maria. Il conducente è in ospedale senza gravi ferite. Roccaforte del Greco resta isolata dopo il maltempo

SAN LORENZO- Un’auto con a bordo il conducente è sprofondata in una voragine che si è aperta improvvisamente lungo la strada provinciale nel territorio del Comune di San Lorenzo (Reggio Calabria), in località Santa Maria.

Il sindaco di San Lorenzo, Sandro Polimeni, ha dato la notizia sul proprio profilo Facebook. Dalle prime informazioni, l’uomo alla guida non avrebbe riportato gravi ferite, ma i soccorritori lo hanno comunque trasportato in ospedale.

AUTO PRECIPITA IN UNA VORAGINE, IL SINDACO: «SFIORATA LA TRAGEDIA»

L’area interessata ieri, sabato 10 ottobre 2026, da forti piogge che hanno causato danni a Melito Porto Salvo oltre che nei territori limitrofi, a Montebello Jonico e nei centri di Saline Joniche, Masella, Borgata Rocca, Fossato Jonico.

LEGGI ANCHE: Maltempo nel reggino, il fango si è preso tutto

«Questa mattina (domenica 11 ottobre 2026, ndr) abbiamo sfiorato la tragedia», dice Polimeni. «Solo per una fortunata coincidenza oggi non siamo qui a piangere una vita umana. Desidero esprimere un ringraziamento profondo e sincero all’Arma dei carabinieri, intervenuta sul posto e che, da ore, sta operando senza sosta, con straordinario senso del dovere, per fronteggiare un’emergenza che sta mettendo in ginocchio il nostro territorio», prosegue il sindaco.

ROCCAFOFORTE ISOLATA

«L’unica arteria che collegava Roccaforte del Greco al mare, attraverso il territorio di San Lorenzo, in località Santa Maria, è stata completamente distrutta. Siamo isolati e la situazione è drammatica», sottolinea Polimeni.