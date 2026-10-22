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A Reggio basta l’acquazzone ed è il solito girone infernale: Allagamenti e fango sempre per i tombini senza manutenzione.

Benissimo concludere ed inaugurare in pompa magna il nuovo ponticello del Calopinace, riuscitissima la festa, suggestivo l’effetto del nuovo waterfront. Tutto giusto, tutto sacrosanto. Ma la rinascita di una città non si misura soltanto con nastri da tagliare e i dj-set da organizzare. Si misura soprattutto dai servizi che riesce a garantire ai cittadini. E a Reggio Calabria, alle prime piogge autunnali, il conto è arrivato puntuale come il ciclo delle stagioni. Ma torniamo al ponte del Calopinace (anzi dell’Alba, come lo ha anche ribattezzato per farla completa Cannizzaro), rimasto ostaggio per troppo tempo della precedente amministrazione guidata da Falcomatà, è stato finalmente restituito alla città dalla nuova maggioranza e rappresenta il volto nuovo di un’amministrazione lesta, veloce, pronta ad offrire al cittadino ciò che vuole da troppo tempo. Un’opera utile, un tassello in più per il lungomare e per quell’identità frontemare che Reggio vuole fortemente valorizzare. Ma desso archiviati feste e brindisi, sarebbe il caso di occuparsi anche di ciò che non finisce nelle fotografie celebrative.

ACQUAZZONE A REGGIO CALABRIA: DALLA FESTA PER IL PONTE ALLE STRADE ALLAGATE DALLA PIOGGIA

Di ciò che appartiene alla quotidianità del reggino che da troppo tempo aspetta di potere vivere una città normale. Perché è bastato un acquazzone per trasformare diverse strade cittadine in corsi d’acqua. Dal lungomare, chiuso al traffico per gli allagamenti, a via Lia, le immagini diffuse sui social hanno raccontato una realtà ben diversa da quella delle feste: carreggiate invase dall’acqua, disagi e circolazione in difficoltà. Immagini che la città ben conosce da anni ormai. Immagini che però sono un risveglio amaro dopo i bagordi della festa. Possibile che ogni autunno si debba ricominciare da capo? Si sono chiesti i cittadini. La pioggia non è un imprevisto. È un cadeaux di stagione. Eppure la pulizia di tombini, caditoie e cunette sembra diventare una priorità soltanto quando l’acqua è già in strada. La manutenzione ordinaria, quella vera, non fa rumore, non porta applausi e non richiede inaugurazioni. Ma evita disagi e può ridurre i rischi.

ACQUAZZONE A REGGIO: LA REAZIONE DEL SINDACO E LA SFIDA DELLA PREVENZIONE ORDINARIA

Il sindaco Cannizzaro, intanto, non ha fatto una piega e con il solito stile operativo-energetico ha immediatamente risposto all’emergenza convocando un tavolo operativo con Polizia Locale, Protezione Civile, uffici comunali, Castore ed Ecologia Oggi, annunciando anche la propria presenza sul posto e il supporto dei mezzi del Consorzio di Bonifica. Un’attivazione tempestiva, che va riconosciuta e che è stata visibile sui suoi social in diretta qualche ora più tardi. Ma la prova decisiva, da amministratore, non sarà trasformare l’acqua in vino o stupire con i soliti effetti speciali ed annunci a sorpresa, sarà trasformare l’intervento straordinario in prevenzione costante. Perché correre ai ripari dopo un allagamento è necessario e doveroso. Evitare che si verifichi, per quanto possibile, è amministrare.

DALLA RETORICA DEI TAGLI DEL NASTRO ALLA NORMALE AMMINISTRAZIONE

Servono un calendario di pulizia, controlli periodici e manutenzione programmata, non soltanto squadre mobilitate quando l’emergenza è già esplosa. La nuova stagione politica ha l’occasione di dimostrare che la rinascita di Reggio non è solo una questione di ponti, waterfront e cerimonie. È una città pulita, sicura, efficiente, nella quale i servizi essenziali funzionano anche lontano dai riflettori. Il ponticello ce lo godiamo, la festa ce la ricordiamo. Ma ai reggini servono soprattutto strade percorribili e tombini puliti prima che arrivi il temporale. Tutto bello, tutto giusto, tutto sacrosanto. Il sindaco operativo, le squadre al lavoro, la città da rimettere in piedi. Adesso aspettiamo che la normalità non duri soltanto il tempo di un acquazzone. Perché a Reggio se la rinascita è cominciata da un ponticello, la normalità, invece, rischia di fermarsi alla prima pioggia.