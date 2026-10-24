Terremoto al largo della Sicilia, 60 scosse registrate

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Sciame sismico al largo della Sicilia settentrionale. Decine di scosse di terremoto registrate dall’Ingv dopo l’evento di magnitudo 5.

MESSINA – Prosegue senza sosta, con scosse a distanza di pochi minuti, lo sciame sismico che interessa la costa settentrionale della Sicilia e le isole minori. Tra quelle interessate: le Eolie e Ustica. Dal terremoto di magnitudo 4,1 registrato il 23 ottobre poco dopo le 17.30, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato altri 60 episodi. Fino alle 17 erano state registrate 42 scosse di magnitudo superiore a 2, con la più intensa, di magnitudo 5, avvertita fino a Palermo, Trapani e Reggio Calabria.

Le scosse di terremoto rilevate hanno magnitudo superiore a 2, con valori che superano di poco 3, e si sono verificate a profondità comprese tra 4 e 160 chilometri. Secondo i dati pubblicati sul sito dell’Ingv, la scossa più forte della notte ha raggiunto magnitudo 3,4 alle 5.13, a una profondità di 10 chilometri. L’ultimo evento registrato finora risale alle 6.43, con magnitudo 2 alla stessa profondità.