Melicuccà, persi i 15 milioni per la bonifica della discarica

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Discarica di Melicuccà, per Arrical, fondi revocati a causa della mancata attuazione degli interventi entro il 2022. Ranuccio: «Epilogo amaro ma annunciato». E interroga la Giunta

REGGIO CALABRIA – La ferita ambientale di Melicuccà resta aperta e, adesso, sulla vicenda si aggiunge un nuovo capitolo che rischia di allontanare ulteriormente la soluzione. Quindici milioni di euro destinati alla bonifica e alla messa in sicurezza della discarica non ci sono più. Un finanziamento che avrebbe dovuto consentire di affrontare in maniera definitiva una delle questioni ambientali più delicate del territorio della Piana di Gioia Tauro e che, invece, è andato perduto.

MELICUCCÀ, PERSI I FINANZIAMENTI PER LA BONIFICA DELLA DISCARICA

A chiedere conto di quanto accaduto è Giuseppe Ranuccio, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della Giunta regionale. Al centro dell’iniziativa ci sono proprio i 15 milioni di euro la cui revoca, secondo quanto risulta dagli atti di Arrical, sarebbe legata alla mancata attuazione degli interventi entro il 31 dicembre 2022. Una scadenza evidentemente non rispettata, con la conseguenza che risorse già stanziate per un’opera di grande rilevanza ambientale sono andate definitivamente perdute.

Per Ranuccio non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ultimo passaggio di una storia amministrativa che si trascina da troppo tempo.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, RANUCCIO, CHIEDE CONTO

«Un epilogo amaro ma annunciato». Lo definisce, chiamando direttamente in causa la Giunta regionale e chiedendo che chiarisca pienamente le ragioni che hanno portato alla perdita del finanziamento. La questione, infatti, non riguarda soltanto la gestione di una somma considerevole, ma soprattutto il futuro di un’area che continua ad attendere interventi risolutivi.

Il vicepresidente del Consiglio regionale conosce da vicino la vicenda. Quando era sindaco di Palmi, si era schierato apertamente contro l’attivazione dell’impianto in località La Zingara, promuovendo e guidando il ricorso al Tar contro le autorizzazioni e i conferimenti.

Una battaglia istituzionale nata dalle preoccupazioni legate alle condizioni del sito, sottoposto a sequestro giudiziario, e dall’assenza, secondo le contestazioni allora sollevate, di adeguate garanzie sotto il profilo idrogeologico e ambientale.

LA STORIA DELLA DISCARICA

Quel ricorso aveva ottenuto un esito favorevole, con il Tribunale amministrativo regionale che aveva accolto le ragioni del Comune, fermando il progetto di conferimenti. Una vittoria che aveva rappresentato un passaggio importante per le comunità del comprensorio, ma che non ha coinciso con la soluzione del problema: bloccare un impianto e impedire nuovi conferimenti non equivale a mettere in sicurezza ciò che è già presente nell’area né cancellare le criticità ambientali accumulate negli anni.

LA PRESA DI POSIZIONE DI RANUCCIO

Proprio su questo punto si concentra oggi la nuova presa di posizione di Ranuccio. «A distanza di tempo – osserva – la bonifica vera e propria non è stata portata a termine e il territorio si ritrova ancora a fare i conti con una situazione tutt’altro che rassicurante.

Nel frattempo, l’attenzione dell’Autorità rifiuti sarebbe concentrata su interventi di carattere ordinario e straordinario: dalla gestione delle pompe di aspirazione alla fornitura di gasolio, fino alle operazioni di derattizzazione. Attività necessarie per fronteggiare le criticità quotidiane, ma che non possono essere confuse con un intervento strutturale capace di risolvere definitivamente il problema».

IL PROBLEMA DELLE ECOBALLE

A rendere ancora più preoccupante il quadro è la presenza, all’interno del primo lotto della discarica, di circa 5.000 tonnellate di ecoballe ancora abbandonate nell’area, una quantità consistente di rifiuti che, secondo quanto denunciato dal Ranuccio, continua a rappresentare un potenziale pericolo, soprattutto per il rischio legato al percolato e alle possibili infiltrazioni nelle falde.

L’INTERROGAZIONE

Con l’interrogazione depositata, Ranuccio chiede dunque alla Regione di assumersi la responsabilità di fornire risposte precise. Innanzitutto, vuole conoscere quali siano le responsabilità amministrative che hanno determinato la decadenza del finanziamento e come sia stato possibile arrivare alla perdita di risorse tanto importanti.



Ma la richiesta guarda anche al futuro: «con quali fondi si intende procedere alla bonifica definitiva e quale programma immediato la Regione ha predisposto per rimuovere e smaltire in sicurezza tutti i rifiuti ancora presenti nell’impianto?» chiede Ranuccio.

LE DOMANDE

Domande che attendono risposte concrete e che riportano la Regione davanti a una responsabilità non più rinviabile. «La tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente non sono negoziabili», è il richiamo conclusivo di Ranuccio. Ora la parola passa alla Giunta regionale, chiamata a chiarire cosa sia accaduto e, soprattutto, come intenda rimediare.