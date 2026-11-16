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Una scossa di terremoto registrata dai sismografi nell’area dello Stretto di Messina al largo di Reggio Calabria percepita anche dalla popolazione

REGGIO CALABRIA – I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 oggi, lunedì 16 novembre, alle 18:04 nell’area dello Stretto di Messina e ad una profondità di 50.3 chilometri.

Ad avvertire il sisma – stando a quanto si legge sui social tramite messaggi degli utenti – oltre che i rilevatori dell’Ingv anche la popolazione sia a Messina che nella zona di Reggio Calabria. Ma non si segnalano danni a cose o persone. L’epicentro si trova in mare a pochi chilometri dalla costa calabrese nei pressi di Bocale quartiere di Reggio Calabria