Caro carburanti, la protesta in Calabria: Tir fermi al porto di Gioia e disagi sull’A2

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Caro carburanti si intensifica la protesta in Calabria: tre presidi organizzati in vari punti della Piana di Gioia Tauro, tir fermi al porto e disagi sull’A2, tensioni a Rosarno dove interviene la polizia

GIOIA TAURO – Tir fermi al porto, traffico a rilento allo svincolo autostradale, tensioni a Rosarno. La protesta di agricoltori e autotrasportatori attraversa la Piana di Gioia Tauro. Tre presidi, nessun blocco imposto, ma una mobilitazione che chiede risposte concrete e immediate al Governo sul caro carburante e sull’aumento dei costi. Davanti allo scalo portuale i camionisti scelgono di fermarsi. All’uscita autostradale di Gioia Tauro, dove dal pomeriggio cresce la partecipazione, agricoltori e trasportatori fanno fronte comune. A Rosarno, invece, interviene la polizia per consentire a un Tir di lasciare il presidio.

«Dovete avere la bontà, per il bene nostro e vostro. Vi aiutiamo noi a tornare a casa». È l’appello di un manifestante di Fedralog Calabria, Federazione Trasporti e Logistica, a un camionista davanti all’ingresso del porto. Gli spiega le ragioni della protesta e cerca di convincerlo a fermarsi. Gli offre un passaggio e assicura la custodia del mezzo.

«Dalle 6.21 di venerdì mattina nessun mezzo pesante è entrato o uscito dal porto», riferisce Girolamo Giovinazzo, consigliere di Fedralog. «Siamo stati noi calabresi a risvegliare gli animi a livello nazionale. Abbiamo temporeggiato perché rappresentiamo realtà imprenditoriali con connessioni internazionali e speravamo che le nostre richieste venissero accolte. Invece la situazione è peggiorata».

Il peso dei carburanti e delle accise, denunciano i trasportatori, ricade direttamente sui consumatori. «Se siamo costretti ad aumentare le tariffe per non fallire, il prezzo del trasporto finisce per incidere sul carrello della spesa», avverte Domenico Rullo, rappresentante di Fedralog, che chiede un intervento sulla tassazione dei carburanti.

A Rosarno, nel parcheggio Medma, si ritrovano agricoltori, allevatori, autotrasportatori e rappresentanti del Movimento Nazional Popolare. Tra i promotori Antonio Zangari, che replica al consigliere regionale Gianluca Gallo per le dichiarazioni sugli «agricoltori veri», riferite a quanti non partecipano alla manifestazione. Zangari contesta questa distinzione e critica l’assenza delle organizzazioni di categoria, a partire da Coldiretti.

Delusa dalla scarsa partecipazione anche un’imprenditrice agricola. In piazza, sostiene, dovrebbero esserci tutti: commercianti, casalinghe, disoccupati. Non soltanto chi lavora nei campi o nel trasporto merci. Il caro vita riguarda ogni famiglia.

Nello stesso presidio si registrano momenti di tensione quando un camionista, dopo circa due ore di sosta, decide di riprendere il viaggio. Alcuni manifestanti cercano di trattenerlo. La polizia interviene e chiarisce che il diritto di manifestare non può impedire la libera circolazione. Ne nasce un confronto acceso, poi gli agricoltori desistono e lasciano passare il Tir.

Rallentamenti significativi allo svincolo autostradale di Gioia Tauro, dove gli autotrasportatori di Asstra si uniscono agli agricoltori. «Abbiamo sostenuto fin dall’inizio la loro protesta. Di fronte alle richieste rimaste inascoltate, abbiamo deciso di scendere in campo anche noi», spiega Rocco Gioffrè, vicepresidente regionale dell’associazione. «I presidi sono autorizzati dal 16 al 20 ottobre. Chiediamo risposte al Governo, e le chiediamo subito».

Tra i manifestanti anche i produttori di kiwi della Piana. Il raccolto è pronto, ma le spedizioni possono attendere. Dopo il confronto con gli autotrasportatori di Asstra, gli agricoltori scelgono di sostenere la protesta, pur consapevoli delle possibili perdite. Aspettano risposte dal Governo. Una decisione che ha un costo anche per le loro aziende.