Xylella, a Taurianova eradicati i primi sette ulivi

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TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA) – Sono stati abbattuti ieri i sette olivi risultati positivi alla Xylella fastidiosa in contrada Olivetello, a Taurianova. Le operazioni di eradicazione si sono svolte alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo e del sindaco Domenico Romeo. Entrambi hanno seguito da vicino l’intervento insieme ai tecnici e agli ispettori fitosanitari incaricati.

SARANNO COINVOLTE 287 PIANTE

Come ha spiegato l’assessore Gallo, l’intervento non si limiterà alle piante risultate positive. Interesserà anche tutti gli esemplari presenti nel raggio di 80 metri dall’ultima pianta infetta, per un totale di 287 olivi. «Abbiamo seguito questa vicenda fin dall’inizio, cercando di mantenere un confronto costante con i proprietari e con gli uffici competenti – ha sottolineato il sindaco Domenico Romeo –. Oggi si compie un passaggio necessario per contenere il focolaio, ma sappiamo che l’attenzione dovrà rimanere alta anche nelle prossime settimane. Soprattutto per quanto riguarda gli indennizzi e il sostegno a chi subirà le conseguenze economiche degli espianti. L’assessore Gallo sta mettendo il massimo impegno per affrontare questa situazione e dare risposte concrete ai nostri agricoltori».

L’assessore Gallo ha spiegato che l’intervento è stato portato avanti con determinazione. Tutto per volontà del presidente della Regione Roberto Occhiuto e dell’assessorato all’Agricoltura, e in coordinamento con Crea, Arsac, Calabria Verde e carabinieri Forestali. Dalla Regione è arrivato anche un ringraziamento al Comune di Taurianova per la collaborazione garantita in questa fase dell’emergenza. La presenza delle due istituzioni sul posto conferma infatti l’attenzione riservata al caso fin dalle prime fasi, dopo l’incontro dei giorni scorsi in Comune tra i proprietari dei terreni, il dirigente Pandullo e il sindaco Romeo. Un confronto che aveva definito anche il metodo di lavoro dell’amministrazione. Procedure rapide, ma condivise passo dopo passo con chi vive direttamente le conseguenze del focolaio. Gallo ha inoltre confermato che la Regione procederà con le ripiantumazioni non appena le condizioni fitosanitarie lo consentiranno.

IL SOSTEGNO AI PROPRIETARI

Un passaggio importante per i proprietari, chiamati a fare i conti con l’abbattimento degli alberi e con la perdita della produttività. L’assessore si è soffermato anche con i proprietari, ascoltando le loro domande e fornendo chiarimenti. Un confronto diretto servito anche a tranquillizzare gli agricoltori e a ribadire l’impegno della Regione a seguire da vicino l’evoluzione dell’emergenza.

LA QUALITÀ DELL’OLIO

L’assessore Gallo ha voluto inoltre rassicurare sulla qualità della produzione olivicola calabrese. «La Xylella fastidiosa è un problema fitosanitario che dobbiamo contenere ed eradicare, ma non mette in discussione la qualità delle nostre olive e del nostro olio. La Calabria continua a produrre un olio di grande qualità e lavoreremo perché questa emergenza non comprometta in nessun modo il valore della nostra olivicoltura».