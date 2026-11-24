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Previste importanti ricadute socioeconomiche dalla costruzione del Ponte sullo Stretto con un pil aggiuntivo complessivo di circa 146 miliardi nei primi 30 anni

ROMA – «Sommando alla fase di costruzione i primi 30 anni di gestione il Ponte sullo Stretto genererà un Pil aggiuntivo complessivo di circa 146 miliardi di euro». Un dato, quello elaborato nello studio effettuato da TEHA Group (The European House – Ambrosetti) e presentato ieri a Roma presso la sede del CNEL alla presenza di personalità politiche e istituzionali, destinato a impattare fortemente sulla percezione della mega opera.

Al convegno, organizzato dalla società Stretto di Messina e dal Cnel, sono stati resi noti i risultati dello Studio di impatto multidimensionale. L’amministratore delegato di TEHA Valerio De Molli ha affermato che la realizzazione del Ponte – e dei collegamenti stradali e ferroviari connessi alla mega opera – porterà «benefici ampi» che si manifesteranno «lungo l’intero ciclo di vita dell’opera e coinvolgono una pluralità di dimensioni economiche, sociali, territoriali e ambientali».



Impatto Economico e Occupazionale: Pil aggiuntivo del Ponte sullo Stretto



Il valore del Ponte, secondo i redattori dello studio, non si esaurirà nell’impulso generato durante la fase di costruzione, in termini di investimenti, occupazione e attivazione delle filiere produttive. Sarà soprattutto con l’entrata in esercizio dell’infrastruttura e dei nuovi collegamenti stradali e ferroviari che si manifesteranno i benefici più significativi e strutturali. A fronte dei 13,5 miliardi di investimento pubblico, secondo THEA, l’impatto complessivo per l’Italia si calcolerà «con un moltiplicatore di 8,8: ogni euro di investimento necessario a realizzare, gestire e manutenere l’opera, abilita la generazione di 8,8 Euro cumulati di Pil per il sistema Paese».

In particolare, l’infrastruttura genererà nella fase di costruzione un giro d’affari complessivo «che supera i 37 miliardi di euro». Per quanto concerne il dato del Pil aggiuntivo di 146 miliardi in 30 anni, saranno invece: «nella fase di costruzione (7,5 anni) circa 23 miliardi, dei quali 6 mld sul territorio e 17 mld nel resto d’Italia; nei primi 30 anni di gestione circa 123,5 miliardi derivanti da 2,4 mld per la gestione e manutenzione dell’Opera e 121 mld per effetto dei benefici per il tessuto produttivo, il turismo e la logistica, dei quali 60 mld sul territorio e 63,5 nel resto di Italia».

Per i numeri dell’occupazione «Si prevede la creazione di circa 18.900 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno ogni anno durante il periodo di costruzione, con una media di 14.600 di questi localizzati in Sicilia e Calabria», si legge nel report.



Ma «per quanto si possa tentare, di fare valutazioni su impatti occupazionali, crescita e competitività, il risultato vero sarà al momento del traffico e ci sorprenderà come lo ha fatto l’Autostrada del Sole. Il Ponte è un ponte sul futuro», ha commentato l’ad della SdM Pietro Ciucci. Lo stesso ha poi aggiornato sulle tempistiche dell’istruttoria attualmente al Cipess e fiducioso sul successivo step, rappresentato dal vaglio della Corte dei conti, ha affermato: «pensiamo che a inizio del prossimo anno, gennaio o febbraio, possiamo passare nella fase realizzativa».

«Siamo in dirittura d’arrivo», ha confermato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.



Ponte sullo Stretto, benefici oltre al pil aggiuntivo su mobilità e trasporti



A questi effetti, secondo lo studio, si affiancheranno benefici di carattere sistemico, legati al completamento e all’integrazione delle reti infrastrutturali nazionali ed europee, al miglioramento della mobilità ferroviaria, alla riduzione delle emissioni e al rafforzamento della resilienza territoriale.

Il valore del Ponte «dipenderà anche dalla qualità e dall’efficienza dei collegamenti stradali e ferroviari che uniranno Calabria e Sicilia», ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. «Anas – ha proseguito Gemme – è impegnata a rafforzare questa rete con un piano industriale da 43,2 miliardi di euro al 2035, di cui 23,16 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno. In particolare, rafforzare le reti di Calabria e Sicilia significa accompagnare la prospettiva del Ponte sullo Stretto con collegamenti efficienti verso aree interne, poli produttivi e nodi di scambio: il valore dell’attraversamento dipende anche dall’accessibilità dei territori che lo circondano. Per le nuove opere, infatti, sono previsti 4,83 miliardi in Calabria e 2,28 miliardi in Sicilia. Per la manutenzione, rispettivamente 1,21 miliardi e 2,44 miliardi».

Le parole di Occhiuto



«Proprio grazie al Ponte siamo riusciti a ottenere risorse importantissime già prima della sua costruzione. – ha ricordato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto – Per dimostrare che quest’opera non è una cattedrale nel deserto, la Calabria ha già avuto dal governo nazionale 3,8 miliardi per la Strada Statale Ionica e altri 500 milioni per un’importante trasversale: oltre 4 miliardi trovati nel bilancio dello Stato in conto capitale».

Di rete è tornato a parlare anche Dario Lo Bosco, Amministratore Delegato e Direttore Generale FS Engineering secondo cui: «Il valore di una rete non è dato dalla qualità ed estensione della rete, ma dal grado di interconnessione. Il ponte sullo Stretto è una grande ed essenziale cerniera strategica di un grande corridoio transnazionale europeo».

Un collegamento stabile



Attraverso il “Collegamento ferroviario metropolitano dello Stretto”, si fornirà «un collegamento stabile e continuo tra Messina e Reggio Calabria, facendo leva sulla rete esistente e sulla realizzazione complementare di 3 nuove fermate metropolitane», spiega lo studio e aggiunge che a completamento del progetto «i passeggeri locali annuali – ovvero gli abitanti dell’area che attraverseranno lo Stretto – aumenteranno del 47,6%, passando da 3,07 milioni a 4,53 milioni, favorendo inoltre una significativa trasformazione del mix modale del trasporto passeggeri a supporto del trasporto ferroviario».



L’ambito urbano unificato di Messina e Reggio di Calabria, riporta ancora lo studio: «emergerà come l’8° ambito urbano italiano per popolazione residente e il 13° per numero di imprese. Non solo: la realizzazione del Ponte genererà risparmi di tempo e un aumento dell’attrattività dell’aeroporto territoriale Tito Minniti (di Reggio Calabria, ndr), che sarà raggiungibile con mezzi pubblici da Messina in circa 60 minuti (ad oggi l’aeroporto più vicino a Messina è il Fontanarossa di Catania, distante in media oltre 160 minuti».



Sviluppo portuale



Presente all’evento anche Apostolos Tzitzikostas, Commissario europeo per i Trasporti sostenibili e il Turismo, il cui intervento ha proiettato su scala internazionale la realizzazione del Ponte: «È un’opera di rilevanza europea poiché va ben oltre il semplice collegamento tra Sicilia e Calabria. Si tratta di connettere persone, imprese e territori. Significa abbattere le barriere alla mobilità, rafforzare il nostro mercato unico e, naturalmente, avvicinare le regioni d’Europa».

Il Ponte sullo Stretto «si inserisce nel quadro delle reti di trasporto europee – ha detto Tzitzikostas – un ambito che costituisce il cuore stesso della missione dell’Unione», riprendendo la frase di apertura del convegno pronunciata dal presidente del Cnel Renato Brunetta: «Chi ha una rete ha un tesoro, chi ha una rete di reti ha un tesoro all’ennesima potenza».

Il traffico portuale



L’infrastruttura servirà a rafforzare l’ambito portuale di Augusta e Gioia Tauro il cui posizionamento strategico e competitivo all’interno del Mediterraneo appare come un «potenziale» ancora «sotto-sviluppato e inespresso». Tuttavia, secondo lo studio: «L’espansione del traffico nel polo portuale Augusta-Gioia Tauro potrebbe intercettare fino al 5% dei traffici commerciali orientali ora gestiti dai porti del Nord Europa, con il necessario prerequisito dell’integrazione dei porti con la rete ferroviaria nazionale, di cui la costruzione del Ponte è tassello imprescindibile». Un’opportunità da «420 milioni di euro all’anno di maggiore attività economica per il Paese e le sue filiere (di cui 250 in Sicilia e Calabria)».