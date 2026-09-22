Marcello Fonte, da Archi a Cannes con “Dogman”: «Nella vita bisogna saper fare i nodi, ma anche saperli sciogliere»

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Da Archi a Cannes, dalle baracche di Reggio Calabria al palcoscenico del mondo. Nella nostra intervista, Marcello Fonte racconta la gavetta, il Teatro Valle, la famiglia, “Dogman”, “Asino vola” e quella lezione imparata sin da bambino: «Nella vita bisogna saper fare i nodi, ma anche saperli sciogliere».

REGGIO CALABRIA – Marcello Fonte è uno di quegli attori la cui storia personale sembra contenere già, prima ancora della macchina da presa, la materia di un film. C’è Archi, il quartiere di Reggio Calabria in cui è cresciuto. Ci sono la banda musicale, gli scout, le baracche, i giochi nei rovi e una fantasia capace di trasformare la precarietà in un mondo da abitare. Poi Roma, il Teatro Valle, la gavetta, il teatro, i piccoli ruoli, fino all’incontro con Matteo Garrone e alla consacrazione di “Dogman”. Nel 2018, il film gli vale il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes, seguito dal Nastro d’argento e dall’European Film Award come miglior attore. Ma raccontare Marcello Fonte soltanto attraverso i premi significherebbe fermarsi alla parte più visibile di una storia umana e artistica che parte da lontano.

Al CineIncontriamoci di Acri, kermesse diretta da Mattia Scaramuzzo, in cui ha ricevuto un riconoscimento che racchiude già nel nome una parola per lui fondamentale- incontro- Marcello Fonte ha ripercorso le tappe di un cammino fatto di fatica, incontri, ostinazione e soprattutto immaginazione. Dietro l’attore pluripremiato, tra gli ospiti del Tropea Film Festival e del Reggio Calabria Film Fest (atteso il 25 settembre), c’è soprattutto un uomo che ha trasformato la propria vita in materia artistica. È accaduto con “Asino vola”, film che ha scritto, interpretato e co-diretto, profondamente legato alla sua infanzia. E accade ancora oggi, quando parla del cinema non come di un mondo separato dalla vita, ma come di qualcosa che dalla vita nasce e alla vita ritorna.

Nella nostra intervista, Marcello Fonte torna alle origini e ripercorre una strada lunga, senza scorciatoie: quella che da Archi lo ha condotto fino a Cannes, senza mai recidere il legame con la propria terra, la famiglia e le esperienze che hanno costruito il suo sguardo e segnato il suo cammino. Una carriera ricca di incontri, cadute e ripartenze, che affonda le radici nell’infanzia. Marcello Fonte affida a una frase imparata sin da bambino una metafora che sembra racchiudere tutto il suo percorso: «Nella vita bisogna saper fare i nodi, ma anche saperli sciogliere».

Marcello Fonte, lei è cresciuto ad Archi, a Reggio Calabria. Quanto è ancora presente quel quartiere nel Marcello Fonte di oggi? Ci sono luoghi, persone, rumori o immagini della sua infanzia che continuano a tornare nel suo lavoro?

«Porto con me tutte le esperienze che ho fatto. Ho portato tantissime cose. Mi hanno riempito di pasta, di olio, di tutti i sapori della Calabria. Ho la macchina piena!».

A dieci anni, ha iniziato a suonare il rullante nella banda musicale del quartiere. Cosa le ha insegnato quella prima esperienza di gruppo, disciplina e spettacolo? E quanto di quel bambino con il tamburo ritroviamo oggi nel protagonista di “Asino vola”?

«La voglia di faticare, la voglia di sudare, la voglia di camminare, di andare avanti, di diventare bravo, sempre più bravo».

Un’altra esperienza che ha contribuito alla sua formazione è stata quella negli scout. Cosa le ha lasciato? Il rapporto con gli altri, la solidarietà e il senso della comunità sono valori che sente ancora vicini?

«Tanti nodi. Tanti nodi da imparare a fare e da sciogliere. Un nodo fatto bene ti tiene, un nodo fatto male ti fa cadere».

Nel 1999 arriva a Roma. Cosa cercava e cosa, invece, ha trovato? Qual è stata la difficoltà più grande nel passaggio dalla Calabria alla grande città?

«Ero arrivato con la mia fragilità e mi sono rinforzato. Piano piano, attraverso le esperienze che ho fatto, ho continuato a cercare, a trovare, ad arrivare. Ho vissuto tante cose e ho imparato tanto».

Prima di diventare l’attore che conosciamo oggi, lei ha vissuto il Teatro Valle anche da dietro le quinte. Quanto è stato importante conoscere il teatro prima ancora di salirci sopra come attore?

«Brava! Hai studiato… Sono stato occupante del Teatro Valle per tre anni e mezzo. Ho dormito lì. Eravamo una trentina di persone. La sera ci ritrovavamo alle quattro di notte sul palco, su quel palco meraviglioso, con l’undici per cento di pendenza. C’era quella graticcia di diciotto metri con le corde di canapa, i fondali, i sipari, tutto quel mondo meraviglioso del teatro. C’era un’eco particolare: se sapevi dove metterti, in punti precisi, non servivano neppure i microfoni. Quell’esperienza mi ha insegnato tantissimo. Mi ha insegnato a fare i nodi per bene, a legare le corde, a conoscere la macchina teatrale. Mi ha trasmesso l’arte del teatro. La magia delle luci, il buio, il silenzio… tutto parte da lì. Dal buio e dal silenzio».

Marcello Fonte, cosa rappresentano per lei quelle tavole, quella polvere, quei luoghi che hanno ospitato generazioni di artisti?

«È la polvere del teatro che parla, che racconta. Sono le tavole consumate, vissute, impregnate di sudore, di Pirandello. E poi Fregoli, che per me è sempre stato un mito. Un trasformista eccezionale. L’arte del trasformismo mi ha sempre affascinato».

Quanto è importante, per un attore, attraversare una lunga gavetta senza sapere se arriverà mai il momento della svolta?

«L’importante è avere un sogno. Poi se si realizza o meno, non si sa. Ma l’importante è sognare. Il mio sogno era fare l’attore e ci sono riuscito. Sono partito da una situazione economica praticamente pari a zero, ma ce l’ho fatta con le mie forze. Ho scelto una strada lunga, senza scorciatoie».

Marcello Fonte, direi che è ancora più grande la soddisfazione di arrivare a un risultato quando si sa quanta strada è stata necessaria per raggiungerlo…

«Sì, è stata una grande soddisfazione. Non tanto per i premi o per tutto quello che è arrivato dopo, quanto perché, alla fine, sono riuscito a realizzare un sogno che non avrei mai immaginato potesse essere così bello. Sono felicissimo di aver continuato a crederci. Un altro sogno che ho realizzato è stato Asino vola, quando avevo 23 anni. Ci siamo incontrati per caso a San Lorenzo: Paolo Tripodi, che all’epoca era regista al Centro Sperimentale di Cinematografia ed era anche lui di Archi, e Giuliano Miniati, sceneggiatore al Centro Sperimentale».

Con “Asino vola” non è stato soltanto interprete, ma anche autore e co-regista. Come è nato quel progetto?

«Ho interpretato addirittura quattro ruoli. È stato bello perché ci abbiamo creduto. Dopo tre giorni che avevano letto la sceneggiatura ci hanno chiamato, perché avevano capito che la storia c’era. Il produttore Carlo Cresto-Dina ha creduto subito in noi. Io avevo già lavorato con lui in passato, avevo fatto un piccolo ruolo in “Corpo celeste”. È bello riuscire a trasformare qualcosa che all’inizio è soltanto una fantasia in qualcosa di concreto. Ho avuto tante soddisfazioni nella mia vita».

Marcello Fonte, questo film è legato alla sua infanzia e alle sue radici. Perché ha sentito il bisogno di raccontare questa storia?

«Quel bambino ero io. Quella è la mia storia. Secondo me, ai giovani fa piacere vedere una realtà diversa, raccontata da un punto di vista che non conoscono. Io guardavo il mondo in modo diverso: vivevo nelle baracche e cercavo di capire come, invece, quella realtà fosse percepita da chi la guardava dall’esterno. È interessante raccontare un mondo attraverso gli occhi di chi lo vive. Quando disegnavo a scuola, la maestra si arrabbiava perché rappresentavo cose diverse dagli altri. I miei compagni pensavano che fossero i colori a rendere belli quei disegni e mi chiedevano di usare i miei, convinti che fossero speciali. In realtà, non erano i colori: era quello che avevo dentro, il mio vissuto, a dare forma a ciò che disegnavo».

Cosa disegnava?

«Disegnavo quello che vedevo. Disegnavo oggetti che trovavo, le baracche, i buchi delle baracche, la mia ipotetica officina che volevo costruirmi. Non avevo una casa con una stanza tutta mia. Non è scontato che tutti abbiano una stanza. Costruivo la mia stanza nei rovi. Facevo dei buchi e all’interno costruivo una specie di appartamento, una tana, come quelle dei lupi. Giocavo con la fantasia».

La fantasia era per lei un modo per evadere dalla realtà o, al contrario, un modo per viverla e interpretarla?

«Non dovevo sfuggire alla realtà, perché la realtà in cui vivevo era molto divertente. La mia famiglia era molto divertente. È ancora molto divertente».

Marcello Fonte, che rapporto ha oggi con la sua famiglia, soprattutto dopo il successo raggiunto?

«Mi mandano a quel paese quando vogliono! Il nostro è un modo normale di comunicare, anche ironico. Fai una cazzata? Te lo dicono e basta. È molto semplice».

Prima del successo di “Dogman” ci sono stati anni di piccoli ruoli, teatro, cortometraggi e lavori molto diversi. Quanto ha studiato e quanto si è preparato prima di arrivare a quel ruolo?

«Ho studiato tanto, veramente tanto. Ho fatto teatro, ho fatto parte di una compagnia, ho fatto laboratori. Non puoi improvvisarti e innalzare un muro che poi crolla. Bisogna costruire delle fondamenta. E quando finiscono la moda e il successo del momento, se non hai un bagaglio culturale e una formazione, rischi che tutto crolli. E poi bisogna vivere una vita normale. A parte il lavoro, a parte il cinema, esiste la famiglia, esistono le piccole cose, le amicizie. Bisogna nutrire anche quella parte. La vita non può essere soltanto cinema. Bisogna fare tante esperienze e poi, da quelle esperienze, arriva anche il cinema».

Com’è avvenuto l’incontro con Matteo Garrone? Che cosa pensa abbia visto in lei?

«È stato Elio Germano a consigliarmi a Matteo. Matteo mi ha fatto il provino e durante il provino ha visto che avevo la forza per fare quel film. C’era innanzitutto una forza fisica».

Nel personaggio di Marcello ci sono fragilità che sente anche sue?

«Certo, ci sono tante fragilità del personaggio. Però adesso non ti so dire quali, sinceramente».

Marcello Fonte, come ha costruito un personaggio così complesso? Qual è stato il lavoro necessario per entrare davvero nel ruolo?

«Abbandonarsi al personaggio e lasciarsi possedere dal ruolo, come diceva il maestro Stanislavskij».

Nel 2018, è arrivato il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes. Cosa ha provato quando ha sentito pronunciare il suo nome?

«Tremore, fibrillazione, emozione. Tanta emozione e tanta riconoscenza».

Dopo Cannes sono arrivati l’European Film Award, il Nastro d’argento e la candidatura al David di Donatello. Come vive oggi tutti questi riconoscimenti?

«Ho avuto tanti premi. Ho casa piena!».

Se posso chiedere, dove li custodisce?

«Non te lo dico! (ride, ndr)».

Cosa continua a cercare attraverso il suo lavoro?

«Spero di riuscire a restituire qualcosa di bello. Sto cercando qualcosa che possa tornare a possedermi».

Che differenza c’è tra il Marcello Fonte che recita davanti a una macchina da presa e quello che sale sul palcoscenico? Dove si sente più libero?

«Quando sono sul palcoscenico è come se fossi in allenamento. A volte è molto più facile esprimersi, perché nella vita certe cose non vengono comprese, mentre sul palco tutto si amplifica. Un dettaglio, uno sguardo, un gesto, qualcosa che vuoi comunicare: riesci a renderlo più chiaramente. Nella vita siamo spesso distratti e non facciamo più caso alle cose come una volta. Magari non cogliamo nemmeno uno sguardo. Nel cinema, invece, almeno per me, puoi fermare quel momento: uno sguardo, un movimento, una camminata diventano parte del racconto. E poi rimangono. Puoi rivederli e chiederti se quello sguardo, quel gesto, ciò che volevi comunicare erano davvero quelli giusti».

Marcello Fonte, ha ricevuto ad Acri il premio CineIncontriamoci. La parola “incontro” è centrale anche nella sua storia. Qual è stato l’incontro che ha cambiato maggiormente la sua vita artistica? E quale, invece, quello umano che porta con sé?

«Ho incontrato una comunità di persone che era davvero felice di vedermi. Mi sono sentito accolto, circondato da persone contente e gioiose. Sono stato veramente bene. Mi hanno riempito di regali, premi, pasta… di tutto! Tra l’altro, per arrivare mi sono persino perso con Google Maps! Sono rimasto in macchina non so quanto tempo, ho preso e lasciato non so quanti caselli. Però, alla fine, è stato un bel viaggio».

A volte, bisogna perdersi per ritrovarsi…

«Esatto! Quando ti perdi scopri sempre qualcosa di nuovo. È anche bello perdersi, perché vedi cose che non pensavi di vedere. Vedi cose inaspettate».

Qual è stato l’incontro umano che ha cambiato la sua vita?

«Mio fratello Pasquale. L’incontro con mio fratello ha cambiato tanto la mia vita».

Cosa le ha trasmesso?

«Secondo me, l’arte me l’hanno trasmessa mio padre e mio fratello. Mio fratello è architetto ed è l’unico laureato della famiglia. È partito dalla Calabria a sedici anni per andare a studiare a Roma, con quello che aveva. Tutti pensavano che fosse andato lì per divertirsi, che non combinasse nulla. Poi, un giorno, a mio padre arrivò la notizia che Pasquale si era laureato. Mio fratello ha sempre dato grande importanza allo studio e ancora oggi continua a studiare. È una persona molto colta ed è stato lui a trasmettermi il senso dell’arte, l’amore per i quadri, i colori e i disegni».

Siete cresciuti insieme?

«No, ci siamo conosciuti davvero a Roma. Lui è il più grande».

Sta lavorando a nuovi progetti. Può già raccontarci qualcosa?

«Il 10 settembre abbiamo presentato a Venezia “Ground Floor” (Földszint), girato e ambientato a Budapest».

C’è una sfida attoriale con cui vorrebbe misurarsi?

«Mi piace mettermi alla prova, ma non amo vivere le cose come delle sfide. Preferisco accogliere quello che arriva, senza rincorrerlo, e cercare di fare sempre un buon lavoro. Ho imparato molto anche da progetti dai quali non mi aspettavo granché e che, invece, mi hanno lasciato tanto e mi hanno aperto nuove strade. Ogni cosa può rivelarsi diversa da come la immaginiamo».