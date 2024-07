Falcomatà: «Autonomia differenziata, battaglia che va oltre il Sud»

1 minuto per la lettura

Anche il sindaco reggino, Giuseppe Falcomatà, ha partecipato al sit-in davanti al Consiglio regionale a sostegno del referendum abrogativo sulla legge sull’autonomia differenziata.

REGGIO CALABRIA – Il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando al sit-in di protesta svoltodavanti al Consiglio regionale e promosso da molti sindaci calabresi, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa a sostegno del referendum abrogativo sulla legge sull’autonomia differenziata.

«La ritengo un’altra iniziativa utile e positiva. Ringrazio consiglieri regionali che hanno inteso promuoverla per avere stimolato un ulteriore momento di confronto e di presenza rispetto al tema dell’autonomia differenziata».

«La politica – ha proseguito- è anche questo, sono battaglie che vanno fatte nelle sedi istituzionali. Ma, – precisa- sono battaglie che vanno portate soprattutto fuori dalle stanze dei “palazzi” perché occorre il più possibile confrontarsi con la cittadinanza, e fare capire concretamente quali sono gli effetti negativi dell’autonomia differenziata. Mi sembra che questa attività stia già dando ottimi frutti. Rispetto anche a quelle che sono le firme raccolte in tutta Italia nei vari banchetti ed in altre iniziative utili a far comprendere quanto il tema dell’autonomia differenziata sta diventando percepito in maniera concreta dalla cittadinanza», ha detto Giuseppe Falcomatà.

Il sindaco di Reggio Calabria ha poi proseguito. «Non è una battaglia del Sud contro il Nord. È sicuramente una legge che penalizza il Mezzogiorno, ma stiamo riscontrando migliaia di firme anche in altre regioni del Nord, una su tutte in Lombardia. Questo – conclude Falcomatà – a testimonianza di quanto effettivamente gli effetti nefasti, negativi dell’autonomia differenziata sono percepiti come tali anche in altre parti del nostro Paese».